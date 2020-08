Huawei 4G Router 3 Pro, análisis: este ambicioso router 4G es un firme candidato a imprescindible en la maleta de viaje

Aunque lo habitual es que tu operadora te "regale" un router al contratar sus servicios, ni siempre se da el caso, ni puede ser el modelo idóneo para nuestras necesidades... y si la idea es moverte de un lugar a otro – como puede ser una segunda residencia – añadimos una incógnita más a la ecuación: la necesidad de que sea 4G para que, estés donde estés, dispongas de internet. Hemos probado el router 4G Huawei 4G Router 3 Pro y esta es nuestra experiencia.

Ficha técnica del Huawei 4G Router 3 Pro

Características Huawei 4G Router 3 Pro Puertos 1 puerto Wan / Lan GE, 3 puertos Lan GE, una ranura para tarjeta SIM (micro-SIM) Wifi 802.11ac/a/n 2 x 2 y 802.11b/g/n 2 x 2. Dual band (2,4 GHz y 5 GHz) Bandas 4G LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / B32 / B38, UMTS: B1 / B8 Velocidad 4G 300 Mbps / 100 Mbps (valor teórico. La velocidad real depende del operador) Procesador Chip Balong, chip Wi-Fi de doble banda Gigahome Dimensiones y peso 219 mm x 138 mm x 25,6 mm; 325 g. Extras Soporte tecnología MU-MIMO, HUAWEI SmartHome APP, servicio de SMS, firewall, protección de PIN, filtrado de direcciones MAC, autenticación de cifrado Wi-Fi, túnel VPN / prueba de penetración VPN, IP, IPv6 e IPv6 / IPv4 de pila dual, multi-APN, WeBUI, mantenimiento de administrador, HOTA Precio 99 euros

HUAWEI 4G Router 3 Pro - Mobile WiFi 4G LTE (CAT.7) Punto de acceso wifi, Soporte de selección automática Wi-Fi de doble banda y Beamforming, 4 puertos Gigabit, Instalación automática, Negro Hoy en Amazon por 99,99€ PVP en PcComponentes 161€

Diseño: con 4G, pero no "portable"

Los router 4G se presentan esencialmente en tres formatos: los compactos sticks para enchufar en el ordenador – el dispositivo del que se alimentan – ; un poco más grandes y con batería integrada para usarlos sobre la marcha y, finalmente, los que más se parecen a un router "de los de toda la vida", como es el caso del modelo que nos ocupa. Este formato presenta ciertas particularidades.

Tanto por dimensiones como por la necesidad de un enchufe, no vamos a poder usar el Huawei 4G Router 3 Pro en movilidad, pero es el más indicado para lugares como una segunda residencia, un piso en alquiler o simplemente una ubicación sin internet gracias a sus características. Además, si vamos a un espacio que disponga de internet, podremos usar la toma WAN para usarlo como un router normal. Pero si carecemos de instalación, tirar de la tarjeta 4G es la solución.

Tras esta pequeña aclaración, procedemos a profundizar en su diseño. El Huawei 4G Router 3 Pro es grande, pero no por ello es difícil de trasladar de un lado a otro. De hecho, si no tiene el soporte para que se mantenga vertical, es prácticamente igual que un libro de bolsillo de unas doscientas páginas. Su carcasa es de plástico blanco resistente y funcional que no desmerece estéticamente, reforzado por lo minimalista de sus líneas.

En el frontal nos encontramos una línea con LEDs para informarnos de la intensidad de la señal, si está encendido o apagado o la conexión a internet. En la base, la ranura para una tarjeta microSIM y atrás el botón para resetear y la oferta de puertos: dispone de cuatro puertos gigabit Ethernet – uno LAN/WAN – para conectar dispositivos como el ordenador o la TV, la toma de corriente y un puerto para conectar el teléfono fijo. También en la parte trasera encontramos ocultos por una tapa dos puertos de extensión de antena 4G (no incluidas). Por último, en la parte superior está el botón para encenderlo y apagarlo y el Hi/WPS, que permite conectar rápidamente dispositivos inteligentes con la plataforma Huawei Smart Life.

Una configuración a prueba de principiantes

El caballo de batalla de buena parte de los usuarios con internet es configurar el router. Así, simplemente queremos darnos de alta, que el técnico venga a casa y realice la instalación para dejarla operativa. Y a cruzar los dedos para que no falle, momento en el que más pronto que tarde nos tocará llamar para solicitar asistencia.

El párrafo anterior se refiere al Wi-Fi doméstico y los router que nos entregan las operadoras, pero con un router 4G el punto de partida es diferente, ya que la idea es llevárnoslo de un lado a otro, lo que implica transportarlo a menudo y probablemente ir añadiendo dispositivos nuevos. En este escenario de uso, que la configuración sea rápida y sencilla cobra especial importancia.

En este sentido, el Huawei 4G Router 3 Pro cumple con creces: no ha hecho falta más que introducir una tarjeta micro-SIM (3FF) y encenderlo. Aquí es importante tener en cuenta que vamos a necesitar tres contraseñas:

La primera es el PIN de la tarjeta SIM , que viene en la tarjeta grande que le sirve de soporte, donde también encontramos el útil e imperdible PUK. Existe la opción de deshabilitar la opción de tener que introducirla cada vez que accedemos para agilizar el proceso.

La contraseña para acceder a las opciones del router a través de la web http://192.168.8.1/, que por defecto es "admin" (lo vais a ver en la parte de atrás del dispositivo)

La contraseña por defecto para acceder a la red Wi-Fi, se encuentra también en la parte posterior del router, que os servirá para ir conectándoos a la red con diferentes equipos simplemente buscando el nombre de red que comienza por "HUAWEI..." (el SSID) y añadiendo la contraseña.

Una vez introducidas las tres claves en el proceso inicial, nos encontraremos en la pantalla principal del menú del router. Si todo ha ido bien, veréis las luces blancas de encendido, Wi-Fi y la intensidad de la señal, además de una luz azul que nos indica que todo está bien.

Una alternativa a este procedimiento, que he realizado desde mi ordenador, es leer el código QR que hay en la parte de atrás desde el móvil o la tablet, de modo que podáis hacer mismo proceso de configuración desde otros dispositivos

La versión de software del Huawei 4G Router 3 Pro es sencilla de utilizar, está simplificada – en algunos casos hay opciones avanzadas que podremos desplegar si queremos ir más allá de lo básico – y está completamente traducida al castellano. Así, los datos y pasos a seguir quedan bastante claros y visuales.

Interfaz principal del Huawei 4G Router 3 Pro

Esencialmente vamos a encontrarnos una pantalla de inicio que es la que veis sobre estas líneas, los ajustes de red y de Wi-Fi, donde entre otras operaciones podemos cambiar la búsqueda de red y las opciones de Wi-Fi/internet, crear redes limitadas para invitados; en Dispositivos visualizaremos los dispositivos conectados con posibilidad de echarlos de la red; en Herramientas tenemos acceso al control parental y las estadísticas de uso y finalmente en Avanzado disponemos de opciones de seguridad como firewalls, actualizaciones o VoIP.

En Dispositivos podrás visualizar qué está conectado en la red y echarlos si es necesario

Aunque hay algunos apartados que requieren de ciertos conocimientos (la denominación Avanzada es de lo más descriptiva para evitarnos quebraderos de cabeza), el punto fuerte de este router es la sencillez de su software de gestión, lo que permite hacer tareas básicas y fundamentales para gestionar nuestra red como cambiar el nombre y la contraseña del Wi-Fi que vienen por defectos, saber quién está conectado o lo que hemos consumido de nuestra tarifa. Y si somos más diestros con la tecnología, también dispone de opciones más complejas para configurar al gusto.

Con el control parental puedes limitar tiempo de conexión, horarios y webs

Rendimiento: exprimiendo al máximo la señal

Con un tamaño contundente de un libro de bolsillo y una interfaz amigable e intuitiva, el tercer pilar a evaluar en un router 4G es su rendimiento. Y es que para viajes y usos puntuales, somos muchos los que nos conformamos con hacer tethering desde el móvil y salvar la papeleta. Os anticipo que usando el Huawei 4G Router 3 Pro en su lugar he ganado en rendimiento, estabilidad de la señal y dispositivos conectados respecto a mi teléfono.

Aunque este Huawei 4G Router 3 Pro ofrece unos valores teóricos máximos de velocidad de 4G de 300/100 Mbps y es compatible con el 5G, es importante recordar que si tiramos de una tarjeta SIM para tener Wi-Fi sin cables estaremos irremediablemente atados a la cobertura, los gigas contratados y la velocidad suministrada por el operador. Además, en nuestro caso no hemos podido hacer uso de la conectividad 5G y sus ventajas.

Hemos querido comprobar la diferencia de rendimiento entre el router Huawei 4G Router 3 Pro y hacer tethering con el móvil con un experimento, que si bien tiene limitaciones, nos sirve como aproximación: colocar ambos en el mismo lugar para minimizar el efecto de la cobertura y usar la misma tarjeta SIM para comparar datos de velocidad y latencia ejecutando un test de velocidad, concretamente speedtest.nl.

La primera en la frente: al dejar mi iPhone en el lugar del router para ejecutar el test desde el ordenador a algo menos de dos metros de distancia, la baja intensidad de la señal no nos permite ejecutarlo a la primera, por lo que tenemos que intentarlo nuevamente.

Resultados rendimiento router

Resultados rendimiento móvil (tethering)

Tras hacer la prueba en más de 10 ocasiones para minimizar incidencias y descubrir las tendencias de ambos, nos fijamos en los valores medios de latencia, velocidades de carga y descarga, logrando siempre valores medios de latencias más bajas y velocidades más altas al emplear el router.

Lo bueno de los router 4G es que teóricamente logran una conexión más estable y mejor cobertura que usar el móvil como punto de acceso, lo que en la práctica se traduce en que puedan conectarse más usuarios y/o más dispositivos. Entre sus bazas para lograrlo, el soporte de tecnología MU-MIMO para optimizar la recepción de la señal reduciendo los tiempos de espera.

En mi caso he optado por desenchufar mi router con cable que uso habitualmente para valerme de este Huawei 4G Router 3 Pro con una tarjeta SIM. Es cierto que vivo sola, pero ha cumplido con la máxima exigencia a la que suelo someter a mi red: usar redes sociales y de mensajería con Spotify en mi teléfono, ver vídeos de YouTube en el portátil, ver Netflix desde el iPad y trabajar desde el sobremesa. Eso sí, como era de esperar en momentos como las actualizaciones de la PS4 o tener que subir vídeos a la red, sí queda patente la diferencia de velocidad respecto a la conexión con cable.

En general he podido conectar varios dispositivos y disfrutar de servicios en streaming sin saturación ni saltos apreciables la mayor parte del tiempo, un cambio notable respecto a cuando comparto los datos de mi teléfono. Primero porque no puedo conectar tantos dispositivos y segundo, porque en cuanto "chupan" de él dos equipos acabo notando lentitud con varias ventanas abiertas, algo que aquí no ha sucedido de forma tan acusada teniendo en la red media docena de dispositivos trabajando al mismo tiempo.

En lo referente al alcance también me ha sorprendido para bien: con el router en una esquina de la casa he podido tirar de su red por toda la casa (65 metros cuadrados) sin perder la señal en ningún momento, algo que sí que pasa cuando uso el teléfono. No obstante, en caso de que la red llegase débil a alguna parte del lugar donde lo vayas a colocar, no sería demasiado problema, ya que podríamos cambiar su ubicación a una parte más central de la casa donde haya un enchufe.

Huawei 4G Router 3 Pro, la opinión de Xataka

Internet es una de esas cosas que ya casi damos tan por sentado en nuestra vida que no la echamos de menos hasta que la perdemos... como por ejemplo cuando nos vamos a una segunda vivienda, un alojamiento rural o simplemente una nueva oficina donde no hay conexión.

Precisamente porque hay muchos que no nos preocupamos demasiado por el router que usamos con tal de tener internet, cuando nos toca salir de viaje apreciamos más que nunca una solución 4G como este Huawei 4G Router 3 Pro.

Sus principales bazas son su sencillez de uso y configuración, que no está exenta de opciones avanzadas para otros perfiles de usuarios más técnicos, y la optimización que es capaz de hacer con los datos que toma de la tarjeta. En este sentido, su gestión para entregar una red estable para varios dispositivos es muy convincente.

Este dispositivo no es el más compacto del mercado ni tampoco el más barato – sin ir más lejos la propia Huawei dispone de otros modelos más asequibles como el Huawei E5576-320 o el Huawei E5576-320, ambos orientados al uso en movilidad –, pero si queremos un router que no sea para usarlo sobre la marcha, pero sí para trasladarlo de un lugar a otro de vez en cuando y allí hacer un uso intensivo y exigente, el Huawei 4G Router 3 Pro es un firme candidato que no desentona en cuanto a precio frente a modelos similares de otros fabricantes como el D-Link DWR-921 o el TP-Link TL-MR6400, ambos en su rango de precios.

HUAWEI 4G Router 3 Pro - Mobile WiFi 4G LTE (CAT.7) Punto de acceso wifi, Soporte de selección automática Wi-Fi de doble banda y Beamforming, 4 puertos Gigabit, Instalación automática, Negro Hoy en Amazon por 99,99€ PVP en PcComponentes 161€

Más información | Huawei

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de la marca. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.