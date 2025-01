Honor Magic7 Lite, análisis: tenemos un nuevo teléfono invencible en autonomía

Salvo que realmente aspires y necesites un smartphone de gama alta, los modelos de gama media se han consolidado como opciones estupendas si buscas una gran relación calidad-precio. Y Honor es de los fabricantes más destacados en esta categoría, atrayendo usuarios gracias al excelente desempeño de sus modelos más completos y donde, al contrario que en otros gama media, no hay que sacrificar muchos elementos para conseguirlo.

El Honor Magic7 Lite es la (pequeña) evolución del Magic6 Lite, uno de los mejores gama media del curso pasado. Desde 369 euros podemos optar a un smartphone de gran pantalla y especificaciones que no pasan desapercibidas en lo concerniente a batería, resistencia y posibilidades de su cámara de fotos principal. Lo hemos puesto a prueba ahora que llega al mercado español para posicionarse como una de las mejores opciones en la actualidad.

Ficha técnica del Honor Magic7 Lite



honor magic 7 Lite DIMENSIONES Y PESO 162,8 x 75,5 x 7,98mm 189 g PANTALLA 6,78 pulgadas AMOLED 2700 x 1224 píxeles Brillo pico de 4.000 nits PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ADRENO A710 MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB 512 GB BATERÍA 6600mAh 66W Carga Rápida CÁMARAS TRASERAS 108 MP, f/1.75 OIS 5 MP, f/2.2, Gran Angular CÁMARA FRONTAL 16 MP (f2.45) SISTEMA OPERATIVO Android 14 MagicOS 8.0 CONECTIVIDAD WiFi 6 5G Bluetooth 5.1 PRECIO Desde 369 euros

HONOR Magic7 Lite 8GB+256GB Titanium Purple PVP en Honor — 369,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

La resistencia y ligereza por bandera

Honor nos ha demostrado estos últimos años que no tiene miedo a repetir lo que le funciona muy bien. Y el diseño de sus gama media es uno de los ejemplos más claros del mercado. Por eso no nos extraña nada que insista con este Honor Magic7 Lite en un lenguaje de diseño demasiado visto y que solo nos lleva al pasado y no al futuro. Ni tan siquiera al presente.

El dato clave lo encontramos en la no renuncia de Honor a un diseño con marcados bordes curvados que engarzan con la pantalla y la trasera. Es cierto que es ya casi una marca de la casa, pero a estas alturas preferimos un paso adelante.

A nivel de acabados, Honor no deja elemento sin cuidar y destaca tanto el marco metálico como el anillo también metálico que rodea el módulo de cámara.

Justo ese elemento de la trasera vuelve a ser protagonista en este Honor. Apenas sobresale del diseño pese a sus credenciales potentes y tiene una apariencia sólida y llamativa, incluyendo el mencionado anillo metálico con relieve que invita a girarlo pese a que no es móvil.

El módulo de las cámaras traseras es enorme, como queriendo transmitir que su cámara principal es de máximo nivel

Pero más allá del aspecto estético del Honor Magic7 Lite, lo que consideramos realmente relevante a nivel de diseño de este nuevo smartphone tiene que ver con su resistencia, una de sus razones de ser más proclamadas por el fabricante. Con razón.

Las curvas son tan de primeros de los 2000

Según Honor, este nuevo Magic7 Lite es capaz de resistir caídas de hasta 2 metros (certificación cinco estrellas de la empresa suiza SGS), habiendo realizado un especial ejercicio de mejora en la fiabilidad integral de los componentes de su interior.

La realidad que os podemos contar tras unas semanas usando este dispositivo como teléfono principal es que, sin funda ni especial cuidado, el equipo se mantiene intacto aunque no hayamos podido probar las caídas de las que presume poder mantenerse de una pieza.

La resistencia al agua, con un perfil IP64, nos permite un uso algo descuidado en entornos húmedos, incluso la inmersión completa durante un tiempo no mayor de 5 minutos aunque el fabricante solo habla de resistencia a las salpicaduras y el uso con manos mojadas. Más que suficiente para un terminal de esta gama, en la cual la mayoría de contendientes no puede presumir precisamente de ofrecer esta característica en su ficha técnica.

El Honor Magic7 Lite es un teléfono resistente, incluso al agua, ligero y con una excelente sensación en mano. Lástima de la insistencia en bordes curvados

Los tonos en que podemos comprarlo son bastante exclusivos. Además del tono negro clásico, disponemos de un Titanio Púrpura y el que nosotros hemos probado, el Jade Cyan que ofrece un acabado muy diferente a lo habitual en esta gama. Por ahora este acabado no está disponible para reservar.

En total, el Honor Magic7 Lite pesa 189 gramos y ofrece un grosor de menos de 8 mm. Esta combinación es de un altísimo nivel para un terminal de sus dimensiones y gama. Me ha parecido muy cómodo en mano, sin sensación de peso en ningún momento y perfectamente manejable. Quizás algo resbaladizo y pidiendo una funda (que no viene con el terminal en su caja) para mejorar justo ese agarre que flaquea por el uso de los bordes curvados tan marcados.

Las curvas no abandonan al panel AMOLED

Otro aspecto donde el Honor Magic7 Lite es conservador es en la pantalla. Mantiene el mismo tamaño, tasa de refresco, tecnología y resolución de la generación anterior. Y también lo es en el mantenimiento de la curvatura en los laterales, bienvenida para transmitir una mayor sensación de “todo pantalla” sin que hayamos notado inconveniente alguno más allá de creer que su tiempo ya pasó.

Así, el Honor Magic7 Lite ofrece al usuario una muy grata experiencia de uso tanto para visualizar contenido multimedia como para un uso más práctico del smartphone. El panel AMOLED tiene el contraste destacado y colorido que esperamos en esta gama, además de un brillo alto más que suficiente para una visualización cómoda en exteriores. En esta generación se ha multiplicado por casi 4 el brillo pico, que alcanza ya los 4000 nits según Honor. Muy cerca de la gama alta del fabricante.

El panel AMOLED del Honor Magic7 Lite ofrece un equilibrio ideal para esta gama, tanto en comportamiento como en especificaciones

La pantalla del Honor Magic7 Lite tiene una diagonal de 6,78 pulgadas y resolución de 2700x1224 píxeles, por lo que la nitidez es correcta y adecuada para la gama en la que nos movemos. También el refresco cumple en el terminal, contando con un modo dinámico que varía la frecuencia entre los 60 y 120 Hz.

Los modos de uso de la pantalla son abundantes. También lo son las tecnologías enfocadas a adaptar contraste según el contenido o el tono del panel según la luz ambiente. Aquí, como con los perfiles de color, lo mejor es probar según nuestras preferencias y escoger las combinaciones que más nos satisfagan o vayan con nuestras preferencias de consumo de contenido. Que todo sea configurable por el usuario es una gran alegría.

La personalización de la experiencia de lectura queda reforzada por el modo ebook, que pone la pantalla en tonos de grises así como el Honor Eye Confort Display, que aúna diferentes ayudas como la atenuación dinámica del brillo o el parpadeo de la pantalla.

En la pantalla tenemos el sensor de huellas destinado a identificarnos de manera biométrica. Es rápido, fiable y su situación nos parece adecuada. Podemos combinar esta manera de identificarnos de manera segura y sin uso de contraseñas con la identificación del rostro, la cual también tiene un comportamiento sin pegas relevantes.

Sonido "casi" estéreo

Quizás porque lo habitual es ver a usuarios recurriendo al altavoz del smartphone casi exclusivamente para escuchar audios de Whatsapp (mucho mejor usar la opción de transcripción), este apartado de los teléfonos no es especialmente cuidado por parte de los fabricantes en gamas medias o bajas.

El Honor Magic7 Lite ofrece una experiencia sonora que tenemos que dejar en correcta pese a indicar que el sonido es estéreo. Y es que si bien se cuenta con un segundo altavoz en el marco superior, su potencia es menor que la del inferior lo que dificulta llegar a tener la sensación de contar con dos altavoces estéreo reales.

Por lo demás, el sonido es suficientemente potente para que no haya que superar el 70-80% de volumen que ya causa algo de distorsión muy evidente, pero el sonido es justo a nivel de graves y todo el grueso del sonido queda envuelto en las gamas medias.

Si recurrimos a auriculares (inalámbricos o con adaptador USB-C a Jack de 3,5 mm), ya podemos personalizar ligeramente las opciones de audio. Pero de manera muy básica.

Rendimiento ajustado para ser 2025

El Honor Magic7 Lite apuesta por un SoC ya viejo conocido en la gama media: el Snapdragon 6 Gen 1. Contamos pues con 8 núcleos repartidos de 4 en 4 (A78 a 2,2 Ghz y A55 a 1,8 GHz) y una GPU Adreno A710 que debería darnos algo de vidilla a nivel gráfico para aquellos que quieren echarse sus partidas ocasionales en la espera del médico de cabecera.

El SoC de Qualcomm se acompaña exclusivamente con 8 GB de memoria RAM en las dos versiones en que podemos comprarla asociada a 256 o 512 GB de almacenamiento. Es una cantidad de RAM correcta pero que en nuestras pruebas con MagicOS 8, sin uso de aplicaciones muy exigentes, ya nos dejaba solo 2 GB de RAM libre. La opción de al menos 12 GB debería haber estado sobre la mesa para la renovación de la familia este 2025.

La ficha técnica del Honor Magic7 Lite se queda corta en la cantidad de RAM. O al menos debería haber dado la opción de escoger una versión con 12 GB

Si nos fijamos en los datos de los benchmarks, el rendimiento bruto no es lo más destacado de este equipo, habiendo conseguido 935 y 2778 puntos en GeekBench 6 (1327 en el test GPU) y algo menos de 750 puntos en GFXBench.

En la parte de estabilidad, el Honor Magic7 Lite ha sido algo irregular y aunque la media se sitúa en torno al 85%, es un equipo conservador en este aspecto. La buena nueva es que el calor está muy contenido y a pesar de exigirle lo máximo con juegos, reproducción multimedia o test de estrés, apenas se a puede apreciar calor en parte alguna del equipo.

MagicOS 8 pero bajo Android 14

Independientemente del rendimiento bruto, las sensaciones de fluidez que nos ha transmitido el Honor Magic7 Lite estas semanas de uso han sido correctas. Pero solo eso. Hemos experimentado algún que otro tirón y falta de fluidez en determinados momentos de uso de la interfaz, como en la caja de búsqueda o incluso movernos entre modos de la cámara de fotos.

Aquí creemos que MagicOS 8 sobre Android 14 tiene todavía algo de mejora pero nos tememos que ya tendremos que esperar a que llegue Android 15. La buena noticia es que en la ejecución de aplicaciones, juegos, disparo con la cámara o reproducción multimedia, ninguna pega para la gama en la que juega el nuevo terminal de Honor.

MagicOS 8 nos ha dejado alguna sorpresa. No solo que no se base en Android 15 sino que bajo Android 14, todavía parece que le queda un punto de ajuste para la mejor experiencia posible

MagicOS 8 no difiere mucho de la filosofía de trabajo de esta capa asiática en generaciones anteriores. Trae su buen conjunto de bloatware, admite mucha personalización e incluye aplicaciones propias para prácticamente todo lo básico que un usuario medio puede querer realizar con su teléfono.

Otros detalles que se agradecen y son prácticos tiene que ver con la usabilidad, como la opción denominada Espacio Paralelo o Cápsula Mágica, la cual da valor a notificaciones o elementos en funcionamiento por medio de la zona interactiva asociada a las cámaras frontales y que con un solo toque nos permite una mejor interacción.

Otro toque IA lo encontramos en la función de Portal Mágico con la que podemos seleccionar texto y otros elementos como direcciones, imágenes o archivos y al arrastrarlos al lateral, poder compartirlos o abrirlos con otra aplicación. Me parece una función práctica pero que requiere de una cierta curva de adaptación para integrarlo en una gestión del smartphone que todos tenemos ya muy asumida como propia.

Todo son excelentes noticias para la autonomía

Te guste más o menos el diseño y estés o no convencido del rendimiento global del equipo, lo que no admite discusión alguna es el excelente comportamiento de este Honor Magic7 Lite en lo que respecta a la autonomía. Lo hace además en todas sus facetas, desde las horas de pantalla al consumo en reposo (casi inexistente) o la carga rápida.

La excelente autonomía tanto en funcionamiento como en reposo sumado a una carga muy rápida son razones de sobra para decantarse por el Honor Magic7 Lite si tu prioridad es tener un smartphone que resista un uso intensivo

El Honor Magic7 Lite posee una batería de 6600 mAh, una barbaridad a la que cada vez parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Lo más sorprendente es que cualquiera lo diría por el poco grosor y peso del dispositivo.

De esta inmensa capacidad de batería y la eficiencia del procesador y capa sobre Android se aprovecha el Honor Magic7 Lite para ofrecer una de las mejores autonomías vistas en un smartphone actual.

Con su tamaño de pantalla es alucinante que podamos mantener un uso muy intensivo del teléfono durante más de dos días y medio sin tener que temer por buscar un cargador. En nuestras pruebas con uso mixto y brillo automático (cámara, multimedia, redes sociales y algo de juego ocasional) ha habido periodos de casi tres días de uso sin tener que cargarlo. En total, hemos promediado entre 12 y 14 horas de tiempo de pantalla.

El Honor Magic7 Lite viene con carga rápida de 66W, pero el adaptador Honor SuperCharge no viene de serie. Solo encontramos el cable USB-A a USB-C. En nuestro caso probamos la carga con un adaptador de 65W y conseguimos tiempos de carga muy satisfactorios. Pasamos por ejemplo del 10% al 50% en solo 23 minutos y la carga se completó en algo menos de una hora.

108 MP con una mejor selección de cámaras

El módulo de cámaras del Honor Magic7 Lite, pese a su apariencia contundente, apuesta exclusivamente por dos cámaras y punto. Y es de agradecer por parte de Honor.

En primer lugar tenemos el sensor principal de 108 MP (f1.75), con sistema OIS+EIS y que permite realizar un zoom 3X sin pérdidas y grabación de vídeo 4K. Le acompaña lo más habitual y práctico para esta gama de smartphone: un gran angular de 5 MP y f2.2

En el apartado de la interfaz, ninguna sorpresa. Tenemos un funcionamiento fluido salvo alguna excepción y un carrusel de modos de disparo, muy numerosos y que podemos configurar a nuestro gusto. Es algo que siempre me gusta hacer en los teléfonos que pruebo porque uno tiene sus preferencias a la hora de tomar fotos.

Entre los modos encontramos los habituales, incluyendo modo noche o de alta resolución, así como específicos como el de Apertura, Multiventana o Pro. En este último caso echamos en falta que nos permita disparar en RAW.

Empezamos la prueba fotográfica atendiendo a la cámara principal, mejorada respecto a la del Magic Lite del año pasado con la inclusión de la estabilización óptica, la cual ya veremos que eleva el nivel de la fotografía con poca luz, justo la pega que encontramos en la prueba de la cámara del Honor Magic6 Lite.

Con la cámara principal en modo automático, que presenta un funcionamiento rápido y fiable, el Honor Magic7 Lite ofrece imágenes muy naturales, respetando con corrección los colores reales de la escena así como la nitidez original, que se mantiene también en las esquinas de la imagen sin casi pérdida.

Disparo con la cámara principal en modo automático

Disparar en automático es la mejor opción, pues tanto el modo HDR como el procesado de serie cumplen sin problemas y de manera bastante lógica.

A la derecha, el disparo en modo HDR

De nuevo a la derecha, la imagen con HDR

Por supuesto que hay ayuda de la IA, no podíamos esperar menos, pero su relevancia es prácticamente nula según las pruebas que hemos realizado.

También a la derecha, la imagen "mejorada" con IA

Cuando queremos tener la posibilidad de acercarnos para apreciar mucho detalle sin tratamientos extraños, existe la opción del modo de alta resolución. El peso de las imágenes es unas 4 veces más grande pero el detalle fino que obtenemos merece la pena.

A la derecha, la toma a Alta Resolución

Sin teleobjetivo como tal, acercarnos a la escena en el momento en que hacemos la foto con el Honor Magic7 Lite requiere que confiemos en el zoom 3X sin pérdidas (también tenemos un 2X menos interesante), el cual realiza un recorte de la imagen a resolución completa del sensor principal, el de 108 MP.

Rango de trabajo de la cámara principal: 1X, 2X y 3X

Este modo de disparo 3X nos da bastante juego en exteriores y con suficiente luz. Si eres de ponerte creativo y compartir tus instantáneas en redes o visualizarlas sin fijarte en el detalle de la ampliación, quedarás seguramente satisfecho.

Dos ejemplos de disparo con zoom 3X en modo automático

Pero por la noche mejor obvia este modo de disparo.

Por la noche, el zoom 3X deja ya mucho que desear y es mejor evitarlo

Cuando la luz empieza a escasear, ya sea en interiores o especialmente en la calle, la cámara principal del Honor Magic7 Lite mantiene un comportamiento discreto para compartir fotos en redes sociales sin que estas sean un despropósito.

El sistema de estabilización OIS tiene mucho que ver ahí, pues nos permite captar más luz y que con ello no haya que recurrir a un procesado excesivo ni artificial. Pero no hay milagro.

Disparo automático (y recorte 100% a la derecha)

En las fotos nocturnas con la cámara principal nos volvemos a encontrar con reflejos molestos que se hacen especialmente relevantes cuando hay fuentes de luz como farolas. Y si bien hay buena captación de luz, el nivel de detalle sigue siendo justo según qué uso queramos darle a la instantánea.

Interior en modo automático solo con la fuente de luz del árbol

El nivel de detalle podemos mejorarlo ligeramente con el modo noche, donde las texturas se salvan de una manera más digna en zonas donde con el modo automático las perdemos casi completamente.

A la derecha, la imagen con modo Noche forzado (ambos son recortes 100%)

La segunda cámara trasera del Honor Magic7 Lite es un gran angular. No podía ser otro. Es bastante conservador a nivel de resolución, contando con 5 MP y una apertura correcta de f2.2.

Como era de esperar, debemos escoger muy bien en qué momento y situación recurrir al gran angular con esta resolución, pues a poco que tratemos de fijarnos en el nivel de detalle nos daremos cuenta de que está a años luz de la cámara principal. También en luminosidad.

Disparo en modo automático con gran angular. A poco que queramos detalle, "saltan las costuras"

De noche, la diferencia entre el gran angular (derecha) y la cámara principal es abismal en el detalle

De los modos especiales a los que podemos recurrir, además del Pro sin RAW ya mencionado, nos detenemos en el de apertura y retrato. Nos van a dar juego si queremos diferentes efectos que impliquen básicamente qué parte de la imagen queda enfocada y cuál no.

El segundo modo nos permite modificar la apertura desde valores de f0.95 a f.16, en la mayoría de casos con resultados bastante naturales si no tocamos las aperturas extremas.

En cuanto al modo retrato, resuelve bien las diferentes situaciones, dejándonos jugar con diferentes intensidades en el efecto bokeh, del que disponemos de un botón que no se nos debe olvidar tener activo. Podemos usarlo con 1X y 2X.

En el sistema de cámaras delanteras Honor también se ha puesto ante todo práctica y por eso solo contamos con una cuyo sensor alcanza los 16 MP (f2.45) y admite grabación de vídeo hasta 1080p. Se puede usar el modo retrato y modificar ligeramente el bokeh. Tiene por supuesto reconocimiento facial.

Por último os mostramos unas muestras del modo vídeo de la cámara principal, capaz de grabar vídeo a 4K pero solo a 30 fps. Si queremos el modo de 60p hay que bajar la resolución a 1080p.

Honor Magic7 Lite, la opinión y nota de Xataka

Suena repetitivo pero no por ello menos cierto: el mercado de gama media actual es tremendamente competitivo y con opciones más que interesantes. Y no hay marca que no quiera tener sus teléfonos en el top10 de referencia de la gama.

El Honor Magic7 Lite, a pesar de llegar al mercado sin Android 15 y con un diseño que no es novedoso, ha mostrado en nuestro análisis las prestaciones suficientes para merecer un puesto muy elevado en esa lista de mejores smartphones de gama media.

Honor ha trabajado en este terminal en dos campos esenciales: la autonomía y una cámara principal solvente. En el primer caso, se posiciona como uno de los mejores (si no el que más) terminales en la actualidad gracias a la combinación de un procesador eficiente (pero ya hemos visto que falto de potencia en 2025) y una amplia capacidad de batería. El resultado impresiona, dejándonos horas y horas de pantalla para poder hacer un uso intensivo del Honor Magic7 Lite durante más de dos días.

7,8 Diseño 8,25 Pantalla 8 Rendimiento 6,5 Cámara 7,5 Software 7,25 Autonomía 9,25 A favor Pese a su pantalla curvada, el diseño es atractivo y resistente para el día a día

Autonomía perfecta para usuarios muy muy muy intensivos en el uso del teléfono

La cámara principal cumple correctamente dentro de su gama En contra A estas alturas, no es de recibo que un nuevo terminal, por muy gama media que sea, no salga con la última versión de Android

El rendimiento, pensado especialmente a largo plazo, se ve resentido por la sola opción del modelo con 8 GB de memoria RAM

Los "trucos" basados en la IA siguen sin ser determinantes por mucho que los fabricantes nos los traten de vender como tal



HONOR Magic7 Lite 8GB+256GB Titanium Purple PVP en Honor — 369,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y consultar nuestra política de relaciones con empresas.