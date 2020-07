El último cargador de Samsung (además de cargar) dice esterilizar el teléfono con rayos ultravioleta

Que el teléfono es uno de los ítems más sucios de nuestro entorno no debería ser ninguna sorpresa. Teniendo esto en cuenta y la situación actual del COVID-19 que ha hecho que seamos más conscientes de la importancia de la higiene, algunas marcas han aprovechado para encontrar una solución. La de Samsung parece ser desinfectar el teléfono con rayos UV mientras se está cargando.

El uso de rayos ultravioleta para acabar con gérmenes tiene, hasta cierto punto, efectividad. Los rayos ultravioleta se pueden categorizar en diferentes tipos según la longitud de su onda. Algunos de ellos son dañinos y otros no tanto. Por ejemplo, para los humanos y aparatos electrónicos en general los rayos UV-C no llegan a ser dañinos, pero sí que pueden ser letales para microorganismos. De ahí que se usen para esterilizar.

"El 99% de los gérmenes"

Usar los rayos UV-C para desinfectar es una práctica relativamente común. De hecho Samsung ni es la primera en usar esta técnica para matar gérmenes ni es la única en crear un cargador para móviles con dicha función.

En el caso de Samsung nos encontramos con una especie de caja electrónica en la que guardar el teléfono. La caja es lo suficientemente grande como para guardar prácticamente cualquier teléfono, o al menos todos los teléfonos de Samsung. Una vez dentro cuenta en us base con un cargador inalámbrico, por lo que se comenzará a cargar. Pero además de eso al cerrar la caja ofrece la opción para esterilizar el teléfono.

Indican que durante un total de 10 minutos la caja dispara rayos UV-C contra el teléfono y es suficiente para acabar con el 99% de los gérmenes. No obstante, no queda claro si hay que sacar el teléfono y girarlo para desinfectar la parte trasera también.

Realmente el teléfono no es lo único que se puede esterilizar dentro de la caja. La propia Samsung indica que también es posible colocar auriculares inalámbricos o relojes inteligentes (de Samsung, claro). Incluso podemos colocar gafas u otros accesorios del día a día.

De momento Samsung ha puesto a la venta este peculiar cargador en Tailandia a un precio de 1.590 TBH. Al cambio son unos 45 euros. Sin embargo no hay detalles de si llegará a otros mercados o no. De todos modos no sería nada de extraño ver cada vez más y más cargadores esterilizadores como este en el mercado. Mophie, una de las marcas de accesorios más importantes, ya tiene el suyo desde hace unas semanas. En todo caso, hay otros métodos para limpiar un teléfono sin necesidad de aparatos especiales.

