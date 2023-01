No hay nada malo en que te comparen con un Casio: cómo sus relojes le convirtieron en una marca gloriosa

“Cambiaste tu Rolex por un Casio”, dice Shakira en su última canción con BZRP. La letra, que es un auténtico ejemplo de una tiraera en la que la artista colombiana dispara varios dardos contra su expareja, Gerard Piqué, se refiere de manera despreciativa a la marca japonesa de relojes, mención que no ha pasado desapercibida en las redes sociales.

Es que ciertos extractos del último material musical de Shakira, que ha superado las 30 millones de visualizaciones en YouTube, están dando de qué hablar en todas partes. Desde su separación tras una supuesta infidelidad del futbolista, hasta la deuda de Hacienda y las comparaciones entre Casio y Rolex.

Si te comparan con un Casio, está bien

Como suele ocurrir en casi todos los escenarios de debate, la comparación entre Casio y Rolex se ha convertido en una fuente inagotable de mensajes en Twitter, con una gran cantidad de usuarios (incluso cuentas de varias compañías que aprovecharon la ocasión) defendiendo las cualidades de los relojes de la marca japonesa.

“Yo no he visto que ningún Rolex te multiplique o te sume”. “Me va a disculpar Shakira, pero no he visto un Rolex con jueguitos. Punto para los Casio”. “Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉”. Estos son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en la red social, siendo este último de la propia cuenta de Casio Educación.

Lo cierto es que, si bien no se trata de productos de superlujo, que acaban de subir de precio, los relojes de Casio han conseguido construir una reputación a nivel mundial que solo algunas pocas marcas poseen. Y no lo decimos nosotros. Basta mirar a nuestro alrededor. Posiblemente, nosotros o nuestros padres, alguna vez tuvimos un reloj de esta marca.

El mítico Casio F-91W tiene más de 30 años de historia y, pese a que los relojes inteligentes han llegado para quedarse, sigue siendo un objeto deseado por millones de personas. Pero el fenómeno Casio va mucho más allá de esta opción económica, pero robusta. ¿Qué dirías si personas que pueden permitirse cualquier Rolex eligen un Casio?

Casio F-91W

No intentamos hacerle publicidad a la marca, pero este fenómeno es bastante llamativo y no lo podemos dejar pasar. Como cuenta GQ, celebridades y personas de alto perfil como Bill Murray, Ed Sheeran, Jack Nicholson, Kristen Stewart, Barack Obama, Ryan Gosling y Bill Gates han elegido relojes Casio con precios no superaban las dos cifras.

¿Cuál es el origen, entonces, de esta marca que ha conseguido conquistar a personas de diferentes estratos socioeconómicos? Según explica la propia compañía en su página corporativa, Casio nació bajo el nombre de Kashio Seisakujo. Fue fundada en Tokio en 1946 por un tornero que fabricaba ollas, sartenes y lámparas para generadores de bicicletas para un tercero y quería establecer su propio negocio.

Yubiwa

El primer producto importante de la compañía no fue un reloj ni nada parecido. Se trataba de una pipa llamada Yubiwa que era básicamente un anillo que sostenía un cigarrillo y permitía que el fumador tuviera las manos libros. Los pedidos empezaron a crecer y Tadao Kashio, el fundador de Kashio Seisakujo, decidió destinar las ganancias de este producto para desarrollar un producto mucho más sofisticado.

Después de varios años de trabajo, en 1954, Kashio Seisakujo presentó un prototipo de calculadora compacta totalmente eléctrica, un antecedente importante para el lanzamiento comercial en 1957 de la primera calculadora eléctrica compacta del mundo. Este último producto fue un auténtico éxito e hizo que las oficinas mejoraran su eficiencia y que ahorraran gastos en personal.

Prototipo de calculadora compacta de Casio

En 1957, Kashio Seisakujo cambió su nombre a Casio Computer Co., Ltd. En los años posteriores, la compañía impulsó una fuerte inversión en desarrollo e investigación, así como en sus propias fábricas para fabricar y lanzar modelos cada vez más avanzados de calculadoras. El crecimiento parecía inevitable.

Las calculadoras de Casio empezaron a ser reconocidas por su calidad y alta tecnología, lo que llevó al fabricante japonés a internacionalizar su negocio, abriendo oficinas en Zúrich, Hamburgo y Nueva York. En 1970, Casio decidió elevar su empresa a la Bolsa de Tokio y convertir su participación en acciones.

Primer reloj electrónico del mundo (Casiotron)

Después del éxito cosechado en el mercado de las calculadoras, Casio se aventuró en un nuevo mercado y lanzó en 1974 el primer reloj electrónico del mundo equipado con un calendario automático. Recordemos que se trataba de una época dominada por los relojes mecánicos de cuarzo y Kashio hizo una apuesta arriesgada con ese intento.

El movimiento fue completamente acertado y el reloj se convirtió rápidamente en un éxito. Así, este producto empezó a marcar uno de los sellos de identidad de la nueva Casio. A lo largo de los años llegaron otros productos como calculadoras de mano, máquinas de escribir, sistemas de fax e instrumentos musicales.

Uno de los tantos relojes con calculadora de Casio

¿Qué haces si eres una compañía que hace muy buenos relojes y muy buenas calculadoras? La respuesta de Casio fue simple: hacer un reloj calculadora. El nuevo producto llegó al mercado en 1980 acompañado de un reloj que también incorporaba juegos y tres años más tarde se estrenó la línea G-SHOCK de relojes resistentes a golpes.

Modelos recientes de la familia G-SHOCK

A lo largo de los años, la compañía siguió innovando, siendo pionera en muchas situaciones. En 1999, por ejemplo, presentó el SATELLITE NAVI, el primer reloj GPS del mundo, un reloj con cámara incorporada (2000) y una cámara digital LCD del tamaño de una tarjeta de crédito.

En la actualidad, Casio tiene un amplio catálogo que incluye relojes desde 23 dólares, como el F105W, hasta alternativas más opulentas de 4.000 dólares, como el MRG-B5000 de la gama G-SHOCK. También conserva su negocio de instrumentos musicales, calculadoras y productos médicos. Eso sí, todos los productos de la marca tienen algo en común: su comprobada reputación.

Imágenes: Captura de SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 | Casio | Ajeet Mestry