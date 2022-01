El CES Las Vegas recorta su calendario: prescinde de su última jornada ante el avance del COVID y tras la desbandada de firmas

Año nuevo, problemas viejos. A pesar de su empecinamiento en verse lo menos afectado posible por el COVID y muy a pesar de sus organizadores, la larga sombra del coronavirus empañará el CES, la gran feria de tecnológica que arrancará en cuestión de días, esta misma semana, en Las Vegas.

Tras el lento goteo de cancelaciones de las dos últimas semanas, causado por el miedo de algunas multinacionales ante el avance de la variante ómicron, ahora es la propia organización del CES la que ha decidido alterar sus planes y recortar ligeramente su calendario original. En vez de finalizar el sábado 8, como estaba previsto en origen, la cita rematará el viernes 7.

La decisión la ha trasladado la propia Consumer Technology Association (CTA) a través de su perfil oficial de Twitter: “CES 2022 cerrará un día antes y el evento presencial se llevará a cabo en Las Vegas del 5 al 7 de enero de 2022”. “La decisión se ha adoptado como una medida de seguridad adicional a los actuales protocolos sanitarios que se han puesto en marcha para CES”, ahondan sus responsables en un comunicado en el que se detallan las pautas de seguridad con la que pretenden blindar la cita ante el avance de la variante ómicron del COVID. “Acortamos el espectáculo a tres días y hemos implementado medidas de salud integrales para la seguridad de todos los asistentes y participantes”, recalca Gary Shapiro, presidente y director ejecutivo de CTA.

Recortes y bajas presenciales a parte, el CES insiste en reivindicar su capacidad de convocatoria y recuerda que han confirmado su asistencia en Las Vegas más de 2.200 expositores. “En las últimas dos semanas, otras 143 empresas se han inscrito para exponer en persona. La construcción del espacio de exposición de los expositores está muy avanzada y pronto los asistentes podrán ver y experimentar las últimas innovaciones tecnológicas”, destaca la organización.

Quizás para reforzar esa idea y transmitir —en la medida de lo posible— cierta sensación de normalidad, una de las últimas publicaciones en su perfil de Twitter es el retuit de una foto del pabellón que acogerá la feria con una gran logo del CES tomada por Jean Foster, del equipo directivo de CTA. La imagen se acompaña de una frase, breve, pero con la que contrarrestar cualquier temor ante el avance del coronavirus: “Las Vegas is ready”.

CES 2022 will be closing one day early, and the in-person event will take place in Las Vegas on Jan. 5-7, 2022.



Those that are unable to travel for CES 2022 have the flexibility to join digitally, with access to more than 40 conference sessions. https://t.co/aEboEA7G3r