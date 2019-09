El caso Euskaltel ya es el "caso España": cartas y amenazas por descargas P2P (Despeja la X 1x62)

A principios de este año, algunos clientes de Euskaltel comenzaron a recibir una carta en la que se les pedía que pagaran una cantidad de dinero en un plazo de cinco días si querían evitar ir a juicio.

Les acusan de haber descargado mediante un sistema P2P la película 'One Upon a Time in Venice', y detrás de esta denuncia se encuentra la productora cinematográfica. Se trata de una amenaza real y las personas que recibieron dicha carta comenzaron a preguntarse cómo la productora consiguió toda esta información.

Por si fuera poco, esta semana hemos visto como el llamado 'caso Euskaltel' se ha extendido por toda España. Y es que los usuarios de Movistar han comenzado a recibir las mismas cartas, y eso nos hace preguntarnos si esta situación llegará al resto de operadoras.

Para conocer qué implican estas cartas, qué debes hacer si te llega una y todas las intrincaciones legales de este asunto hemos invitado a Enrique Pérez (@Lyzanor), editor en Xataka, y a Andrés Mohorte (@mohorte), coordinador de Magnet.

Los abogados recomiendan hacer caso omiso a estas amenazas

Como se explica en el episodio, a algunos afectados les han llegado a solicitar hasta 1.300 euros para evitar así ir a juicio. Las cartas son enviadas por el bufete de abogados Lucentum de Alicante.

Solicitan 100 euros por cada "título ilícitamente compartido" y una cantidad fija de 300 euros en cuestión de "gastos de investigación y reclamación". Si has recibido alguna de estas cartas, debes saber que los abogados aconsejan no pagar.

Ya es oficial: las cartas a usuarios de redes P2P para evitar juicios por descargas mediante el pago de acuerdos extrajudiciales se han extendido de Bilbao a otras ciudades, como Madrid y Valladolid. Lo que quiere decir que ya le puede llegar a cualquiera en España. — David Bravo (@dbravo) September 13, 2019

Es más, David Maeztu incluso afirma que "esta gente no pone denuncias". Básicamente, es una especie de órdago con el que se busca amedrentar a algunas personas y que paguen para evitar un juicio que seguramente no vaya a suceder.

No olvidemos que las cantidades más altas que están solicitando rondan los 1.300 euros. Eso significa que, a nivel de costes, no les compensa ir a juicio. Tanto David Bravo como David Maeztu recomiendan asociarse con otros afectados.

Estamos ante un caso que está dando mucho que hablar y que tiene toda la pinta de estar en una fase embrionaria. Es importante seguirlo de cerca para ver en qué queda todo esto y si estas cartas llegarán a clientes de otras operadoras.

