Ya tenemos un smartwatch con Windows 98, y tú también puedes hacerte el tuyo una Raspberry Pi

Un usuario ha creado un wearable de muñeca con Windows 98 como sistema operativo, y ha explicado en su blog los pasos que ha dado para que cualquiera pueda hacerlo. Su tamaño y diseño hacen que no sea un aparato que vayas a sacar a la calle, pero parece un proyecto apropiado para estos tiempos de nostalgia tecnológica.

Este curioso smartwatch ha sido creado por el usuario de Reddit LordofBone de Reddit, quien ha compartido en esta comunidad un post de su blog en el que explica cual ha sido el proceso. El hardware fundamental para conseguirlo ha sido una Raspberry Pi, ya que después de instalar Windows 98 en ella decidió ir más allá y crear un wearable de muñeca con ello.

"Siempre he tenido una debilidad con Windows 98, a pesar de que me devuelve a la locura de los días con mi viejo sistema Pentium II con 64 MB de RAM y el uso de algunos horribles gráficos", comenta el autor. "Pero por encima de ello me encantan los wearables y hoy en día tengo la capacidad de hacer cosas como esta. Así que pensé, ¿no sería ridículo e impresionante tener Windows 98 en mi muñeca?"

Un proyecto al alcance de todos

En su página web, LordofBone también explica detalladamente cuales son todos los materiales necesarios para crear este wearable, y da enlaces para poder comprar cada uno de ellos, desde la carcasa hasta la pantalla táctil de 2,4 pulgadas, pasando por una batería de 1000 mAh, un circuito para cargarla o botones físicos para poder realizar diferentes acciones.

Para meter Windows 98 en la Raspberry Pi sólo tuvo que seguir una guía publicada hace dos años en los foros oficiales, y después ir poco a poco uniendo todas las piezas para componer su muñequera y configurando el sistema operativo para hacer uso de ellas. Si eres un creador y quieres replicar el experimento, en su blog te explica todos los pasos y comandos a realizar e introducir para llegar a este punto.

El resultado final es bastante más robusto que aquella vez que un usuario metió Windows 95 en un Apple Watch, pero es una prueba más de las infinitas posibilidades que nos ofrece una Raspberry Pi. LordofBone ha dicho en Reddit que de momento sólo ha ejecutado un salvapantallas y el buscaminas, pero ha asegurado que su próximo proyecto es el de instalar Doom y ser capaz de echarse unas partidas en su nostálgico wearable durante los próximos días.

Vía | 314reactor.com

