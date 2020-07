Amazfit ZenBuds, los auriculares para concentrarse o dormir con 12 horas de autonomía y monitorización de sueño

Si por algo conocemos a Amazfit es por sus diferentes modelos de relojes inteligentes y pulseras deportivas. Sin embargo, la marca no se limita a eso sino que dispone también de otros wearables en us catálogo. El último es de lo más curioso: unos auriculares que en vez de usarse para escuchar música reproducen sonidos para concentrarse o dormir.

Huami ha decidido difundir los auriculares mediante una campaña de Indiegogo en la que, como era de esperar, han superado con creces el objetivo inicial de financiación. Actualmente el objetivo está alcanzado a un 1.303% y aún quedan 29 días para el final de la campaña, que es cuando comenzará su producción y puesta a la venta.

Sonidos relajantes en vez de música y una apuesta clara por la ergonomía

Todo el diseño y el desarrollo de los Amazfit se ha enfocado en utilizarlos de una forma diferente a la que usamos unos auriculares inalámbricos normales y corrientes. Su uso principal será para aislarnos del ruido exterior (cancelación de ruido pasiva y no activa) y con ello mejorar la concentración o el sueño. Recuerdan en cierto sentido a los Knops.

Por lo tanto, el principal uso que se les da a estos Amazfit ZenBuds es en la noche mientras dormimos. Es cuestión de colocárselos y comenzar a reproducir una serie de sonidos relajantes disponibles en la app oficial. La app permite ajustar un temporizador para parar la reproducción, pero también puede pararla cuando detecte que nos hemos dormido. De lo contrario también reproducir de forma continua toda la noche dichos sonidos. También dispone de una alarma para que nos despierte a una hora determinada.

Sin dejar de lado el sueño, los auriculares cuentan también con monitorización del sueño gracias al acelerómetro integrado. La app parece recopilar datos de las distintas fases del sueño como una pulsera o reloj inteligente. Incluso recopilan la frecuencia cardiaca.

¿Y cómo es eso de llevar unos auriculares mientras dormimos? Amazfit indica que con los ZenBuds no habrá problema de comfort gracias a su diseño. Son realmente ligeros al contar con 1,78 gramos en cada auricular. Además viene con diferentes fundas de silicona para usar la que más se ajuste a nuestro oído. Por las imágenes oficiales el auricular parece quedar dentro de la oreja sin sobresalir y llegar a ser molesto.

Otro uso interesante que menciona Amazfit es en el trabajo o en situaciones donde necesitemos concentrarnos y hayan ruidos externos. La app oficial cuenta también con un temporizador que reproducirá sonidos para aplicar la técnica del pomodoro para concentrarse en las tareas. Así mismo, permite reproducir notificaciones que llegan al teléfono.

Si nos vamos a su autonomía, la marca comenta que cada carga permite un total de 12 horas de autonomía. No queda claro qué intensidad de uso se les da en esas 12 horas. Si se reproducen los sonidos relajantes de forma continua la autonomía se reduce a 8 horas, pero en todo caso parece ser que no tendrán problemas para usarse durante toda una noche. La autonomía total de los auriculares en conjunto con la caja de carga es de "8 noches", lo que sea que esa medida signifique.

Precio y disponibilidad de los Amazfit ZenBuds

En líneas generales, los auriculares Amazfit ZenBuds se presentan como una idea interesante para aquellos que quieran probar a dormir mejor aislando el ruido del exterior (o añadiendo sonidos relajantes). Siempre y cuando se tenga en cuenta que no son unos auriculares normales ya que no hay forma de reproducir música u otros audios de fuera de la app. Tampoco permiten monitorización de actividad o frecuencia cardiaca si no es mientras se duerme.

Se espera que los primeros envíos de los Amazfit ZenBuds se hagan en septiembre de este año. En cuanto a su precio final, indican que será de 149 dólares. Pero claro, participando y financiando la campaña en Indiegogo se pueden conseguir en versiones por 69 dólares y por 81 dólares (con una máscara para los ojos para dormir). También ofrecen packs de varias unidades a un precio más reducido.

Más información | Indiegogo