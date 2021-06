Ver anuncios a cambio de una skin: esta empresa quiere llevar la publicidad a los juegos de PC y consolas

¿Estarías dispuesto a ver un anuncio de 15 o 30 segundos mientras juegas en la Play o en el ordenador a cambio de una skin o una ventaja? PlayerNOW, una nueva plataforma de Simulmedia (compañía especializada en tecnología publicitaria de televisión), cree que sí y precisamente por ello ha lanzado un servicio que lo hace posible.

Este tipo de propuestas son frecuentes en los juegos para móvil. Es relativamente normal en un juego gratuito que al morir podamos ver anuncio a cambio de recibir una vida extra o conseguir más monedas. Esto, sin embargo, no se ha visto en los juegos de PC y consolas, normalmente más expuestos a las loot boxes, y cuando se ha visto (como fue el caso de la publicidad intrusiva de 'UFC 4') la crítica no tardó en llegar.

¿Quieres una skin? Mira este anuncio

Según exponen desde Axios, que han tenido ocasión de hablar con el fundador de Simulmedia, Dave Madden, la empresa lleva probando anuncios de juegos en consola durante más de un año. Mediante su tecnología, los desarrolladores pueden codificar esos anuncios en los juegos de consolas y PC, a cambio de ofrecer a los jugadores una recompensa en forma de skin, ventaja temporal, monedas, etc.

Simulmedia es capaz de saber si el usuario ha visto el anuncio completo para, entonces, darle la recompensa. El motivo para implementar estos anuncios, dicen desde la compañía, es que es difícil llegar al público de entre 18 y 34 años que, en su mayoría, son "cord-cutters", un término que en el mundo de la televisión por cable significa que no pagan por los canales de televisión por cable o satélite ya que prefieren propuestas como YouTube, Netflix, etc.

En 'Mario Kart' ha habido emplazamiento de producto de Mercedes.

La publicidad en los juegos es más barata y eficiente, dice el fundador de la empresa. Este también asegura que en una prueba piloto con 'Smite' (un juego gratuito de Tencent tipo MOBA) se descubrió que los jugadores eran más propensos a jugar y a gastar dinero en el juego si veían anuncios dentro del mismo que le daban acceso a ventajas. Y es curioso, porque el mismo Madden reconoce que el 90% de los jugadores de juegos free to play nunca gastan dinero en los títulos a los que juegan.

Según Madden, el 90% de los jugadores de juegos free to play no gastan dinero en el juego

Por lo que explican desde Axios, no parece que el anuncio vaya a reproducirse solo en un momento dado, como sucede en televisión, sino que será el usuario el que decidirá si quiere reproducirlo a cambio de la recompensa. Según Madden, Simulmedia ha llegado a acuerdos con algunos de los estudios de videojuegos más grandes, como Electronic Arts y Hi-Rez (Tencent).

La publicidad en consolas no es estrictamente nueva. Sin ir más lejos, en 'League of Legends' ha habido publicidad de Mastercard (el logo en unas banderas y cápsulas para skins) y en 'Mario Kart 8 Deluxe' ha habido product placement de Mercedes-Benz. Sin embargo, este tipo de anuncios, que son el pan de cada día en los juegos móviles, no son normales en consolas y PC. Y en ese sentido, la compañía planea lanzar anuncios in-game en una docena de juegos para finales de año.

