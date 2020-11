'Unboxing Ibai', tráiler oficial: Ibai Llanos enseñará la PlayStation 5 en un disparatado corto de Netflix

El pasado 9 de noviembre Ibai Llanos, el famoso ex comentarista de 'League of Legends' y ahora creador de contenido para el club G2 ESports, hizo un unboxing de la PlayStation 5. Lo hizo en directo en su canal de Twitch ante los ojos de más de 200.000 personas que pensaban que Ibai estaba en su cuarto, acompañado de sus compañeros, como siempre. Pero lo que no sabían es que realmente estaban presenciando la grabación de un corto de Netflix en vivo.

Efectivamente, 'Unboxing Ibai' es una producción de Netflix en la que Ibai saca la PlayStation 5 de la caja y, a continuación, suceden cosas paranormales, su cuarto se derrumba, entra alguien con un lanzallamas, etc. De acuerdo a Netflix, lo que presenciamos en este directo fue el rodaje del primer cortometraje de ficción en directo, un corto que se estrenará mañana, martes 24 de noviembre, y a cuyo tráiler ha tenido acceso Xataka en exclusiva.

"Algo mas que un unboxing"

Este unboxing es en realidad una producción dirigida por Jaume Balagueró, director de '[REC]' y 'Mientras duermes', entre otras producciones de terror. Tras ella están Netflix y, por supuesto, Sony. Después de todo, este cortometraje no deja de ser una acción publicitaria con la que dar a conocer su nueva consola en clave de humor y thriller.

Algo interesante es que el propio Ibai dijo que la grabación fue un one shot, es decir, se rodó en vivo y solo había una oportunidad. Además de aparecer otros miembros de G2, como BarbeQ, Reven y Ander, también salen personajes y elementos emblemáticos de títulos de Netflix. Hemos comentado el ejemplo del lanzallamas y 'La Casa de Papel', pero también hay referencias a 'Stranger Things', por ejemplo.

El corto se estrenará el 24 de noviembre a las 21:00 y, además de lo que pudimos ver durante la emisión de Ibai del pasado 9 de noviembre, veremos algunos momentos inéditos y el final. El cortometraje se emitirá en abierto en el canal de YouTube de Netflix España, ergo no será necesario ser suscriptor de la plataforma para poder verlo.

No es la primera campaña de este tipo que Sony lanza para promocionar su nueva videoconsola. Justo la semana pasada la firma nipona publicó un vídeo de presentación de PS5 protagonizado por ElRubius y lleno de cameos del mundo de Internet y de los videojuegos.