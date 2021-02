40 días después, consiguen completar 'Pokémon Rojo' jugando en la foto de perfil de una cuenta de Twitter (sí, como suena)

Hace unos 40 días, Constantin Liétard programó un bot en Twitter para jugar a 'Pokémon Rojo' en su foto de perfil. Básicamente, los usuarios de la red social podían responder a este tweet con arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, Start o Select y, cada quince segundos, el bot recopilaba las respuestas y aplicaba al juego la más repetida, refrescando después la foto de perfil para reflejar el movimiento. 40 días han pasado desde entonces y Twitter ha conseguido completar el juego.

It took 40 days and more than 90K comments but we finally became the very bests!

Thank you. pic.twitter.com/0M2XtfJCTe