Casi 50 años después el mítico F-15 sigue dando mucha guerra: su nueva (y carísima) versión se convierte en escolta del F-35A

Tras la guerra de Vietnam, Estados Unidos vio claro que necesitaba un avión de combate de nueva generación. Los rusos habían desarrollado el MiG-25 en 1967, y la respuesta del país norteamericano llegó por partida doble primero con el Grumman F-14 y luego con el McDonnel Douglas (ahora parte de Boeing) F-15 de ala fija.

Este caza haría su primer vuelo en julio de 1972 y entraría en servicio en 1976, pero lo singular es que tras casi 50 años desde aquel primer vuelo el F-15 ha logrado adaptarse a los nuevos tiempos. Una nueva (y carísima) versión vuelve a surcar los cielos, pero lo hace de una forma ligeramente distinta: ahora la idea es que sirva de escolta al poderoso F-35.

El F-15 ha logrado unos resultados espectaculares durante todo este tiempo. Aunque ha sufrido diversos accidentes —se han perdido 175 de ellos en situaciones de no-combate— es uno de los aviones de combate más eficientes: solo un avión caído por cada 50.000 horas de vuelo.

What’s a “Viking takeoff”? Watch as the Qatar Emiri Air Force #F15 demonstrates the maneuver during its first flight. pic.twitter.com/wLHEuvH0Lt