Ver películas en el móvil a doble velocidad y el nuevo ritmo de la industria cinematográfica (Despeja la X, 1x68)

Netflix ha anunciado que está probando en dispositivos móviles una característica que lleva siendo durante años el pan de cada día de adictos a podcasts y consumidores de Youtube: la posibilidad de acelerar al gusto, hasta un 50% extra, la velocidad de reproducción de sus contenidos. Tras anunciarlo, concretaron algunos aspectos de su noticia: solo se está probando en móviles y se implementará o no atendiendo al feedback de quienes lo están probando.

El caso es que no deja de ser el signo de unos tiempos, los actuales, en los que necesitamos consumir sin descanso para estar presentes en una conversación en redes y personal que se renueva sin parar. Y a eso se le añade la manipulación de los ritmos que todas las plataformas de streaming, pero especialmente Netflix, llevan haciendo desde hace tiempo, con el binge-watching, la manipulación de los créditos, la muerte de los cliff-hangers y mucho más.

De ello y mucho más (también de cómo las decisiones de la industria chocan con los deseos de los creadores, y de qué papel juega la preeminencia del móvil en todo esto) hablamos en este nuevo Despeja la X. Nos sentamos (a la velocidad adecuada) Kiko Vega, editor en Espinof, John Tones, editor en Xataka, y a la producción y los mandos, Santi Araújo (@santiaraujo), editor en GenBeta y respondable de este y otros podcasts de Webedia España.

A toda mecha

Posiblemente los cinéfilos y seriéfilos de la vieja guardia se escandalicen ante la posibilidad de que muchos espectadores quieran ver sus series favoritas a doble velocidad. Pero es una tendencia que cada vez está más en boga y que no está necesariamente vinculada al tan cacareado déficit de atención generacional.

A los cambios de ritmos de consumo que impone Netflix se suma además esa sensación de que tenemos "todo" a nuestro alcance, lo que suma a la necesidad de consumir cuanto más mejor. Los sistemas de pago que permiten darse atracones por una tarifa fija y no pagando por contenido individual, como se hacía antes, también ayudan a que surjan fenómenos como estos.

Pero posiblemente son los dispositivos móviles los que más hayan empujado a Netflix a testear estas posibilidades: ahora consumimos de camino al trabajo, en ratos muertos, en la cama antes de dormir. Y a menudo ni siquiera centrando nuestra atención del todo en la pantalla. Son nuevas formas que chocan frontalmente con el concepto tradicional del artista como creador de una obra única e intocable.

Por supuesto, llegarán las quejas, y posiblemente muchas de ellas directamente de creadores respetados, en muchos casos los mismos que afirman que las películas de Marvel no son arte o que no hace tantos años se peleaban con las produyctoras para que les permitieran estrenar su director's cut. El choque entre arte e industria no es nuevo, y es otro de los muchos temas que tratamos en este episodio.

Captcha (iVoox, iTunes, Pocket Casts, YouTube o Spotify): el gran viaje a través del presente y futuro de la Inteligencia Artificial que busca explicar a fondo cómo funciona la llamada "nueva electricidad", la disciplina científico tecnológica más apasionante de los siglos XX y XXI.

