Nicolas Cage se desata a la enésima potencia en esta delirante comedia de terror en Prime Video

La filmografía de Nicolas Cage hace ya tiempo que está absolutamente fuera de control. Cada nuevo anuncio de una película (y hay varios al año) parece querer competir con el anterior en niveles de delirio y desmadre. Lo curioso es que desde hace unos años, y gracias a la última resurrección de su carrera a partir de aquel bombazo que fue 'Mandy', abundan las películas notables, jugosas o, como mínimo, muy divertidas, desde 'Color Out of Space' a 'Pig' pasando por la reciente 'El insoportable peso de un talento descomunal'.

A esa última categoría pertenece la recientísima 'Willy's Wonderland' que aunque fue estrenada el año pasado ya anda disponible en Prime Video. Una auténtica verbena de excesos sangrientos, disparates argumentales y un Nicolas Cage completamente en su salsa, con un papel sin diálogos pero con mucha acción y con varias sorpresas para sus devotos, como una secuencia de baile completamente improvisada.

Aquí, Cage da vida a un circunspecto conserje que acepta un trabajo nocturno para limpiar un viejo parque de atracciones. Pronto tendrá que luchar por su supervivencia, porque los muñecos animatrónicos que decoran el local cobran vida y tienen sed de sangre. Pronto las víctimas se amontonan y los aterradores muñecos van ganando poder. Por suerte el nuevo conserje está ahí para solucionar la papeleta.

En efecto, si has jugado a 'Five Nights at Freddy's' habrás notado las similitudes: los argumentos son prácticamente idénticos. Sin embargo, esta película de Kevin Lewis acaba desarrollando su propia personalidad gracias a la presencia de Cage, y aunque a menudo parece que está construida únicamente como surtidor de gifs y memes, es una estupenda y divertidísima aventura sangrienta, perfecta para sesiones de cine donde solo apetece desconectar.