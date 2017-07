Los estrenos de julio de 2017 en HBO España, Amazon, Filmin y Wuaki

Julio es más que la vuelta de 'Juego de tronos', aunque pueda parecer que no. Va a dominar la programación tanto de HBO España como de Movistar+, que comparten su emisión, pero entre las novedades del mes en esos dos servicios, más Amazon Prime Video, Filmin y Wuaki, hay algunas otras cosas bastante interesantes.

Podemos encontrar comedias de culto que terminan su andadura, como 'Review', series sobre el mundo de las drogas en Los Ángeles en los 80, como 'Snowfall', otras que nos llevan al Hollywood de los grandes estudios, como 'The last tycoon', joyas del cine indie como 'Langosta' y 'Crudo' y hasta preestrenos antes de su llegada a salas, como ocurre con 'The love witch'.

HBO España: Series, películas y documentales nuevos

Series

Imagen de 'Snowfall', ambientada en la epidemia del crack de los 80 en Los Ángeles.

'Snowfall' (6/07)

'Juego de tronos' T7 (17/07)

'Insecure' T2 (24/07)

'Ballers' T3 (24/07)

'Room 104' (29/07)

Películas

'Infiltrados en clase' (1/07)

'27 vestidos' (1/07)

'Carrie' (2013) (1/07)

'Quiero ser superfamosa' (1/07)

'Master and Commander: Al otro lado del mundo' (1/07)

'Robocop' (2014) (1/07)

'Transformers' (1/07)

'Transformers: La Venganza de los Caídos' (1/07)

'Transformers: El lado oscuro de la luna' (1/07)

'Magic Mike XXL' (9/07)

'Ruta adulterada' (9/07)

'Entourage (El séquito) (16/07)

'La horca' (30/07)

Documentales

'Las palabras que construyeron América' (5/07)

'VICE Special Report: A world in disarray' (22/07)

Catálogo de nuevas series y películas en Movistar+

Series

Imagen de la tercera, y última, temporada de 'Review'.

'Juego de tronos' T7 (17/07)

'Ballers' T3 (24/07)

'Review' T3 (8/07)

'Código negro' T2 (5/07)

Películas

'Marea negra' (1/07)

'London Road' (5/07)

'Villaviciosa de Al Lado' (7/07)

'The love witch' (7/07)

'Prevenge' (7/07)

'Nos futurs' (12/07)

'Sully' (14/07)

'Ben-Hur' (15/07)

'Animales nocturnos' (22/07)

'La doncella' (versión extendida) (26/07)

Nuevas películas y series en Amazon Prime Video

'The last tycoon' (28/07)

Próximos estrenos en Filmin

Hasta el 26 de julio, Filmin está celebrando el Atlántida Film Fest.

'Dioses' (1/07)

'Microbe et Gasoil' (1/07)

'Robinù' (1/07)

'Porto' (1/07)

'Sea sorrow' (2/07)

'Si no soy no puedo ser' (2/07)

'El viajante' (5/07)

'La chica desconocida' (5/07)

'Langosta' (6/07)

'Land of mine (Bajo la arena)' (6/07)

'Locas de alegría' (7/07)

'Gold, la gran estafa' (7/07)

'Nagasaki, recuerdos de mi hijo' (12/07)

'45 años' (15/07)

'I am not your negro' (18/07)

'I am not a serial killer' (18/07)

'Una historia de locos' (19/07)

'Redención' (19/07)

'Imperium' (19/07)

'Cantábrico' (21/07)

'Un hombre llamado Ove' (24/07)

'La profesora' (25/07)

'Últimos días en La Habana' (26/07)

'Mientras ellas duermen' (26/07)

'El otro lado de la esperanza' (28/07)

Wuaki TV: nuevas películas, series y documentales

Películas en payperview

'Gold, la gran estafa' (7/07)

'Crudo' (12/07)

'The Hollars' (12/07)

'Imperium' (12/07)

'Kong: La isla Calavera' (14/07)

'La cura del bienestar' (14/07)

'La bella y la bestia' (2017) (19/07)

'Table 19' (21/07)

'Mañana empieza todo' (25/07)

'Ghost in the Shell: El alma de la máquina' (26/07)

'El bar' (26/07)

Películas en suscripción

'Moulin Rouge', de Baz Luhrmann.

'Juno' (05/07)

'Little Miss Sunshine' (05/07)

'Planet of the Apes' (12/07)

'(500) días juntos' (12/07)

'Full Monty' (12/07)

'En la cuerda floja' (12/07)

'Crank: Veneno en la sangre' (12/07)

'El reino de los cielos' (19/07)

'La liga de los hombres extraordinarios' (19/07)

'Alien' (19/07)

'Boys Don't Cry' (19/07)

'Entre copas' (19/07)

'27 vestidos' (19/07)

'La mujer de negro: El ángel de la muerte' (19/07)

'Australia' (26/07)

'Moulin Rouge' (26/07)

'Romeo + Julieta' (26/07)

Documentales

'I am not your negro' (payperview) (18/07)

Series

'Kevin from work' T1 (05/07)

'Intelligence' T1 (05/07)

'Criadas y malvadas (Devious Maids)' T3-4 (12/07)

'Un chef en casa (Young & hungry)' T4 (12/07)

'Ahora o nunca (Make it or break it)' T1-4 (19/07)

'Lincoln heights' T1-4 (26/07)

Estrenos infantiles: HBO España, Movistar+, Amazon, Filmin y Wuaki

HBO Family

PELÍCULAS

'Rango' (1/07)

'La invención de Hugo' (1/07)

'El libro de la selva 2' (1/07)

'Maléfica' (6/07)

'Campanilla y la leyenda de la bestia' (19/07)

SERIES

'Henry Danger' (1/07)

'My Little Pony: la magia de la amistad' (1/07)

'Regal Academy' (6/07)

Movistar+

'Cigüeñas' (21/07)

'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' (28/07)

Wuaki

'Los Pitufos: la aldea escondida' (26/07)

'Maléfica' (15/07)

'El libro de la selva 2' (5/07)

'Campanilla y la leyenda de la bestia' (5/07)

'El emperador y sus locuras' (5/07)

'Percy Jackson y el ladrón del rayo' (19/07)

'Horton' (26/07)

'Señora Doubtfire' (26/07)

'Rompedientes' (26/07)

'Eragon' (26/07)

