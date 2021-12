HBO Max presenta sus novedades para 2022 con el primer vistazo al regreso de 'Juego de tronos' o 'Westworld', entre otras

En solo dos minutos, HBO Max presenta en un nuevo vídeo una cantidad de estrenos para 2022 absolutamente apabullante. Y lo más interesante es que no parece haber relleno, muy al estilo HBO: todas sus series pueden presumir de un acabado impecable, pero el músculo financiero de Warner permite a la plataforma competir en términos de densidad de estrenos con Netflix o Disney+.

Sin duda, entre las series anunciadas más interesantes están dos platos fuertes para los fans de la fantasía y la ciencia-ficción: el regreso de 'Westworld' con una nueva temporada de la que aún no se sabe absolutamente nada y la esperadísima precuela de 'Juego de tronos', 'House of the Dragon'. Para completar la oferta de series fantásticas procedentes de franquicias de éxito, llega el spin-off de 'El Escuadrón Suicida' 'Peacemaker', pero en un tono sin duda más ligero.

Adolescentes, viajeros en el tiempo y Los Angeles Lakers

El vídeo picotea en múltiples series, de momento sin dar fechas ni detalles e estreno, pero muchas de ellas ya ponen los dientes largos. Es el caso del regreso de 'Euphoria', la peculiar historia de Los Angeles Lakers en los ochenta 'Winning Time' o la conclusión de 'La materia oscura'. También 'The White House Plumbers' o 'We Own This City' dan fe de que aunque los platos fuertes están en los géneros de éxito, HBO está dispuesta a tocar todos los palos temáticos.

Aunque por aquí tenemos curiosidad con 'The Time Traveller's Wife', un drama emocional vestido con ropajes de ciencia-ficción basado en la popular novela de 2003 de Audrey Niffenegger. Sobre estas líneas tenéis el vídeo completo, donde también hacen su aparición series como 'The Nevers', 'The Righteous Gemstones', 'Gossip Girl', 'Julia', 'Hacks', 'Love & Death', 'Our Flag Means Death', la serie animada de 'Gremlins' o la también muy esperada 'DMZ', basada en el cómic de Brian Wood sobre una Segunda Guerra Civil en Estados Unidos.