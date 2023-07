Ha vuelto una de las series más espectaculares de la ciencia ficción reciente. Y también de las más polémicas

La expectación que generó en su momento 'Fundación' era más que comprensible. La extensa y mítica serie de libros escritos por Isaac Asimov se convirtió en abanderada del estilo que Apple TV+ quería inyectar a sus producciones: series y películas lujosas, de impecable acabado visual y con coartada que remitía a uno de los nombres propios más respetados del género. Sin embargo, la empresa era muy complicada.

Lo era porque 'Fundación' es virtualmente inadaptable. Los libros giran en torno a la psicohistoria (la posibilidad de predecir movimientos históricos hasta miles de años en el futuro usando recursos matemáticos) y saltan siglos en el tiempo para narrar una historia sin protagonistas claros. Una serie no puede hacer eso si no quiere convertirse en una mera sucesión de imágenes con voz en off. Por eso pasaba la mayor parte del tiempo en Trántor, el planeta-estado, capital del Imperio Galáctico y desarrollaba las tesis de que la Fundación debía crearse para reducir un futuro e inevitable estado oscuro de la humanidad lo más posible.

La primera temporada se centraba en algo a lo que los libros apenas prestaban atención: el enfrentamiento entre el Emperador y los defensores de las ideas psicohistóricas de Hari Seldon. La segunda temporada, cuyos dos primeros episodios acaban de ser estrenados en Apple TV+, avanza en esa trama, con nuevos personajes y viejos conocidos, un siglo después de lo visto en el primer año: la dinastía de emperadores clónicos se desmoronan y una reina vengativa planea destruir el Imperio desde dentro.

La primera temporada fue tremendamente discutida por los fans precisamente por la imposibilidad de ser fiel al libro, y algunos cambios de razas y género soliviantaron a más de un seguidor de la obra original. Pero lo cierto es que la escala épica de la historia de Asimov permanece intacta en la primera temporada, y también en esta nueva que llega ahora a Apple TV+: estamos ante una de las pocas series de género donde realmente se percibe en pantalla su holgadísimo presupuesto. La épica visual, la forma de narrar el alzamiento y caída de civilizaciones completas y de narrar lo macrocósmico por encima de lo anecdótico, siguen intactas. Todo un acontecimiento para los devotos de la ciencia-ficción.

Cabecera: Apple

