Más ciencia ficción que es cancelada definitivamente: no tendremos remake de 'Metrópolis' en Apple TV+

Pocas películas más legendarias para el género de la ciencia ficción que 'Metrópolis' de Fritz Lang, la visionaria distopía alemana de 1927 cuya capacidad para vaticinar y advertir de futuros terrores sigue completamente vigente. La deshumanización, la creación artificial de vida, la asimilación por el futuro hiperindustrial, todo eso está en una película que, además, es un hito del cine por sus exhuberantes diseños, donde destaca la icónica Maria, uno de los primeros robots de la historia del cine.

Su potencial y lo sugerente de su propuesta era perfectamente actualizable, y así lo pensó Apple TV+, que encargó a UCP, propiedad de Universal, un remake de alto presupuesto en formato serie. Al frente del proyecto iba a estar Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot' en lo que suponía un proyecto en el que se había implicado profundamente. Llevaba trabajando en él más de siete años, e iba a ser guionista, director y productor ejecutivo de los ocho episodios de los que constaría.

Los motivos que, según Deadline, se han aducido para esta cancelación según gente vinculada a UCP, han sido "costes de desarrollo y la incertidumbre relacionada con la huelga de guionistas en curso". Estaba previsto que la producción arrancara este verano. Antes de eso había estado paralizada durante siete semanas por problemas con el diseño de los efectos especiales y el presupuesto destinado a escenarios y otros aspectos de la preproducción

La huelga que todo lo para

Es una de las primeras veces que la huelga de guionistas lleva no a un retraso en la producción de una serie o película (algo que ya está afectando a estudios como Disney o Netflix), sino directamente a su cancelación. UCP había invertido más de lo que consideraba razonable en la serie y sabía que esta huelga (más la amenaza de que actores y directores de unirse al paro y, con ello, paralizar la industria) dispararía el presupuesto más allá de lo sostenible.

No deja de ser irónico que 'Metrópolis' trate el tema de cómo un grupo de trabajadores explotados hacen fuerza común, comandados por una beatífica figura femenina, para enfrentarse a los empresarios. Los malvados dueños de las fábricas y la tecnología contrarrestan la presión de los obreros distrayéndolos con un plan que implica el uso de tecnología punta. Vamos, un jueves cualquiera en junio de 2023.

Apple TV+ está llevando una trayectoria muy interesant en lo que se refiere a sus producciones de ciencia-ficción. 'Fundación', pese a que no ha sido recibida de forma unánimemente positiva, es una ambiciosa adaptación de la clásica saga literaria de Isaac Asimov, y 'Silo', uno de sus últimos éxitos, pertenece también al género en su rama postapocalíptica. Y no son sus únicas producciones de ciencia ficción: 'Invasión', 'Separación', 'See' o 'Por un mañana mejor' también han convertido a la plataforma en una interesante fuente de historias futuristas.

En Xataka | Las 23 mejores películas de ciencia-ficción