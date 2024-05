'Doctor Who' ensaya la fórmula Disney en su nueva temporada: así quiere ganarse a nuevos fans para la serie

Los nuevos episodios de 'Doctor Who' están aquí: con Ncuti Gatwa como el Doctor y Millie Gibson como su nueva companion, Ruby Sunday, las nuevas aventuras tienen todo el sabor del 'Doctor Who' de siempre, pero llegan a nuestras pantallas con un nuevo desafío: que nadie se eche atrás por culpa de las seis décadas de legado de la serie. En muchos países del mundo (entre ellos, España), estamos ante la primera vez que la serie se emite al mismo tiempo que en su emisión original. Y eso es gracias a la colaboración entre BBC (que sigue produciendo) y Disney+ (que la emitirá allá donde llegue su plataforma).

Pero hay más: hay una intención clara de que 'Doctor Who' se convierta en una serie mucho más popular de lo que ha sido hasta ahora. Para ello, la serie se ha semi-reseteado en lo formal: esta temporada es la 14, pero también es la 1. No hay una denominación oficial en ese sentido, pero en Disney+ podemos verla claramente nombrada como Temporada 1, precedida por los especiales en los que David Tennant dio el relevo a Gatwa y conocimos a Ruby Sunday.

No es la única señal de que esta temporada supone, en cierto modo, un reseteo: el logo se ha rediseñado para darle un aspecto más amable y familiar, menos de ciencia ficción. Pero hay más: en los dos primeros episodios vistos hasta ahora (en realidad tres: el primero de ellos se emitió el pasado 25 de diciembre como adelanto de la nueva temporada), la serie se asegura de que nadie se sienta perdido en una serie tan longeva como esta.

Cómo llevar a todo el mundo de la mano

El lore de 'Doctor Who' no es especialmente complicado, pero se ha forjado, a veces de formas contradictorias, durante seis décadas, lo que no da pie a un trasfondo especialmente sencillo. Básicamente, el Doctor es un alienígena que viaja en el espacio y el tiempo con una nave llamada TARDIS, que se camufla como una cabina de teléfonos de la policía. Se crió en un planeta llamado Gallifrey, cuya población fue totalmente exterminada, pero no conoce su origen auténtico.

Disney y BBC (y Russell T Davies como showrunner y principal guionista) se aseguran de que nadie se quede atrás: en los primeros compases de sus nuevas aventuras, el Doctor explica a su nueva compañera (como es costumbre, pero de forma aún más detallada de lo habitual) su trasfondo, sus intenciones y sus habilidades. No hace falta saber nada de los catorce Doctores previos, aunque si todo va como a BBC le interesa, más de un espectador curioso se zambullirá en el pasado del personaje (dónde es otra cuestión: en España, los episodios de los últimos años salen de Prime Video mañana mismo, y no se sabe dónde recalarán).

Es más: la serie deja caer guiños a otras temporadas (hay un par al sesentero primer Doctor, al que encarnó William Hartnell -mencionándose que tuvo una nieta-), pero en ningún momento estos homenajes se sienten como una barrera para iniciados, sino como una invitación: si te está gustando esto, hay más del sitio de donde vino, parecen decir. El tono de la serie, más familiar y accesible que nunca, solo deja una pregunta en el aire: ¿veremos a este nuevo Doctor entrar en terrenos de metafísica oscura o terror cósmico, como ocasionalmente han hecho sus antecesores, o estamos ante la disneyficación definitiva del personaje?

En cualquier caso, la estrategia de Disney y BBC está clara: este Doctor no quiere dejar a nadie fuera, y por eso se ingenió en los Especiales recientes el gimmick de la división en dos personalidades, una de ellas -más oscura y atormentada- quedándose con David Tennant, la otra -más clásica y luminosa- para Gatwa. De este modo, los últimos años de un Doctor torturado quedan parcialmente a un lado, y sirve para que no haya necesidad de rememorar demasiado los últimos años, en los que el Doctor (des)conoció su auténtico origen. Un borrón y cuenta nueva para viajar en el tiempo como siempre se ha hecho. A lo loco.

Cabecera | Disney

