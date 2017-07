Los beneficios de Facebook se disparan un 71%: crece el doble que Google en publicidad

La Q2 del 2017 ha sido el mejor trimestre de la historia de Facebook económicamente hablando. La red social ha publicado sus resultados del segundo trimestre del año superando todas las expectativas con un crecimiento del 71% en sus beneficios con respecto a la misma fecha del año pasado, y unos ingresos que han subido un 45% con respecto a los obtenidos en el mismo trimestre del 2016.

Sus ingresos publicitarios también mostraron un crecimiento del 47% con respecto al mismo periodo del año pasado, un crecimiento que duplica el de Alphabet mostrado hace unos días, pero que aún así muestra una tendencia descendente que quizá debería preocupar a medio plazo. En cualquier caso, parece que Facebook todavía tiene espacio para crecer en este aspecto gracias a sus otros servicios.

Sólo un mes después de anunciar que han superado los 2.000 millones de usuarios activos, Facebook ha superado todas las expectativas de los inversores este trimestre con unos beneficios de 3.894 millones de dólares, 1,32 dólares por acción, lo que supone un crecimiento del 71% respecto al mismo periodo del año pasado.

Esta cifra viene acompañada de unos ingresos que crecieron un 45% interanual hasta los 9.321 millones de dólares, impulsados sobre todo por los 9.164 millones de dólares obtenidos por ingresos publicitarios, un 47% más que el mismo trimestre del año pasado.

La publicidad de hecho sigue siendo la piedra angular alrededor de la cual giran todos los números de Facebook. Los ingresos por anuncio de la red social suponen el 87% de su facturación total, número que crece tres décimas respecto al año pasado demostrando que los de Zuckerberg siguen siendo cada vez más dependientes de una publicidad cuyo crecimiento en ingresos sigue disminuyendo.

