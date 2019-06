Instagram lleva caído en casi todo el mundo desde medianoche

Si intentas acceder ahora mismo a Instagram, comprobarás que no puedes. Ni tú ni nadie, tranquilo: la red social favorita de los usuarios a la hora de subir y retocar fotos cayó minutos antes de la medianoche del jueves al viernes en varias partes del mundo, España entre ellas.

Según el portal Downdetector.com, la plataforma llevaba sufriendo incidencias desde aproximadamente las 20:30 (hora española), pero en la última hora los problemas de conexión se han multiplicado.

We're aware that some people are having trouble accessing their Instagram accounts. We're working quickly to fix the issue. #instagramdown