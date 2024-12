Xiaomi me acaba de salvar con el regalo perfecto para el amigo invisible y me he gastado menos de 30 euros

La tradición del amigo invisible lleva ya años instaurada y se realiza entre grupos de amigos y familias. Si aún no has comprado tu regalo, estás a tiempo y si no sabes qué comprar y tu presupuesto es ajustado, puedes sorprender aunque no lo creas. Ahora, Xiaomi tiene este Redmi Watch 3 Active en oferta, por 29,99 euros frente a los 42,99 euros que suele costar.

Un smartwatch con muy buena autonomía y gran pantalla

Si estás buscando regalar un reloj inteligente muy económico, este Redmi Watch 3 de Xiaomi es una de las mejores opciones que hay en el mercado en estos momentos. De este modelo, se puede destacar su pantalla LCD de 1,83 pulgadas con un brillo ajustable de 450 nits.

Para quienes buscan poder pagar a través del reloj, es cierto que este modelo no es el recomendable, ya que no integra NFC; pero por el precio que tiene, es una característica que se puede obviar. En cuanto a quienes lo vayan a utilizar para practicar deporte, cuenta con más de 100 modos deportivos, siendo 10 de ellos profesionales.

Aunque, para el precio que tiene, uno de sus puntos más fuertes es la autonomía, ya que su batería aguanta hasta 12 días. Por último, se puede destacar que es un smartwatch que sirve para recibir y realizar llamadas telefónicas, ya que cuenta con micrófono y altavoz.

