Vuelve a Lidl la freidora de aire Silvecrest con tono pastel: es pequeña e ideal para cocinas pequeñas

Lidl renueva su sección de Bazar semanalmente con productos nuevos y otros que regresan tras unas semanas o meses sin stock. Esto último está ocurriendo ahora mismo con algunos electrodomésticos que destacan, sobretodo, por tener acabados con tonos pastel, como es el caso de la freidora de aire Silvercrest que tiene un precio de 42,99 euros. Tal y como indica la propia tienda, estará disponible en los próximos cuatro a siete días hábiles.

Como alternativa, si necesitamos ya mismo una freidora de aire o si simplemente queremos otro modelo más grande, Amazon tiene la de M Mimotec por un precio de 49 euros. Tiene un acabado con tono pastel en verde, similar al de Lidl, pero en este caso cuenta con capacidad de 6,5 litros.

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Una freidora de aire pequeña, con un buen acabado y seis programas de cocina

Esta freidora de aire (o Air Fryer) de la marca Silvercrest destaca principalmente por su colorido con tono pastel en verde, una característica ideal si buscamos algo diferente a los colores en negro o gris que suelen predominar en esta gama de precios. Además, tiene un tamaño bastante comedido, por lo que es perfecta para cocinas pequeñas.

La freidora de aire tiene una capacidad de 4,7 litros, por lo que está más indicada para preparar comidas individuales o, como mucho, para núcleos familiares de dos personas. Incluye un solo cesto y viene con seis programas preestablecidos para preparar diversas comidas. Por otro lado, permite ajustar la temperatura de 40 a 200 ºC y la rejilla es apta para el lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la freidora de aire Silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Es ideal para cocinas pequeñas .

. Su precio. ❌ LO PEOR Solo permite cocinar un alimento a la vez .

. Su tamaño puede quedarse justito para núcleos familiares de tres o más personas. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una cocina pequeña y buscas una freidora de aire que no ocupe mucho espacio, que tenga un buen acabado y que cuente con varios programas para preparar comidas diferentes. ⛔ NO LO COMPRES SI... La quieres utilizar para preparar varias comidas a la vez o para preparar mucha comida.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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