Vuelve a bajar de precio el Google Pixel 10 Pro: es el móvil Android compacto que me compraría ahora mismo

Tenemos varias opciones interesantes si buscamos un móvil Android de gama alta que sea, sobre todo, compacto. Ahora bien, los que se han lanzado este año 2026 tienen precios elevados, incluso con alguna oferta que ha ido apareciendo. Por eso mismo, calidad-precio, merece la pena echar un vistazo a la generación anterior, que es donde se sitúa este Google Pixel 10 Pro, disponible en Amazon por 668,88 euros. Son más de 400 euros de diferencia con respecto al Pixel 11 Pro, lo que hace que me parezca más recomendable ahora mismo.

Un móvil compacto de gama alta a un gran precio

Es cierto que hemos visto este móvil de Google algo más barato en el pasado, pero es un buen precio si tenemos en cuenta lo que ofrece. Con el Pixel 11 Pro en las tiendas, apostar por el modelo del año pasado va a hacer que tengamos un móvil compacto de gama alta a un precio muy inferior. Es cierto que el nuevo modelo tiene novedades y mejoras, pero no son tan sustanciales para la diferencia de precio actual que hay entre ambos dispositivos.

Estamos ante un dispositivo con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas que utiliza panel LTPO (algo que no está presente en el Pixel 10 base) y 120 Hz. También cuenta con un brillo máximo de 3.300 nits, lo que es ideal para exteriores. A nivel de rendimiento, podemos esperar un buen desempeño gracias al chip Tensor G5 y a sus 16 GB de RAM. Es un móvil pensado para durar que, de hecho, llegó con siete años de actualizaciones garantizadas (aunque ya habría consumido uno de ellos).

Otro punto a destacar del mismo es su batería, que, pese a estar lejos en cifras de los teléfonos de otros fabricantes (tiene 4.870 mAh), está bien optimizada. Para el final, nos hemos dejado uno de sus puntos clave: las cámaras. Cuenta con tres cámaras que, apoyadas en la inteligencia artificial, logran resultados sobresalientes en casi cualquier escenario.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 10 pro ✅ LO MEJOR Su sistema fotográfico: Es una gran opción para los amantes de la fotografía.

Es una gran opción para los amantes de la fotografía. Compacto y duradero: Aunque hay móviles más ligeros, es un teléfono ideal si no te gustan los armatostes. ❌ LO PEOR Solo 128 GB: Su principal punto negativo es su almacenamiento, que en esta versión es solo de 128 GB. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto, que haga muy buenas fotos y que tenga muchos años de actualizaciones. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un teléfono con más capacidad o directamente quieres esperar a que el nuevo Pixel 11 Pro baje de precio.

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Imágenes | Xataka, Google

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