Es el único videojuego que me ha pegado la banda sonora durante meses, y por este precio no lo dudaba: lo volvería a comprar

Quien no haya jugado o visto algún que otro vídeo de 'Alan Wake II' no se hace una idea de todo el potencial que tiene la desarrolladora. La última entrega de Remedy ha logrado cautivar al público de muchas formas, siendo una de ellas por su particular y espectacular banda sonora. Por su actual precio, 49,90 euros en Amazon, lo recomiendo sin lugar a dudas.

Un videojuego que sorprende a todos los niveles

Esta segunda entrega numerada de la saga Alan Wake se lanzó hace muy poco tiempo en formato físico. Ahora, durante la campaña Black Friday de Amazon, podemos encontrarla por 49,90 euros en lugar de 79,99 euros para PlayStation 5. También está disponible al mismo precio para Xbox Series.

Alan Wake II es la segunda entrega numerada, pero es una muy buena puerta de entrada a la misma porque la edición en formato físico incluye el primer videojuego remasterizado, de tal forma que podemos empezar la saga desde el principio sin perdernos nada en absoluto. Además, esta edición deluxe incluye dos expansiones: 'La noche se levanta' y 'La casa del lago', además de una expansión adicional de cosméticos.

El videojuego se encuentra dentro del género de terror y ofrece una historia muy bien desarrollada, pero personalmente lo que más me llamó de esta segunda entrega es la espectacular banda sonora compuesta por Poets of the Fall (llamado en el juego como Old Gods of Asgard), un grupo que ya se ha ganado un gran hueco en mis listas de Spotify.

A modo de resumen, por el actual precio que tiene esta edición, no puedo dejar de recomendarla. No sólo incluye la segunda entrega de la saga Alan Wake, sino también la primera y varias expansiones. Si aún no has jugado a ninguno de los títulos y te gustan los videojuegos de terror que innoven en ciertos aspectos, este videojuego es uno de mis imprescindibles de la actual generación de consolas.

