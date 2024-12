Si tus hijos o sobrinos han pedido una tablet en su carta a Papá Noel, esta de Xiaomi es una de las más económicas

Las tablets son siempre uno de los regalo estrella en Navidad. Mi hija y mis sobrinas han pedido una este año. Mi presupuesto no me da para tres tablets caras, pero he encontrado esta Xiaomi Redmi Pad SE que por poco más de 100 euros, ofrece prestaciones de sobra para los más pequeños (y también para adultos que no busquen grandes pretensiones en un dispositivo de este tipo). Ahora, en la tienda oficial el fabricante chino, está rebajada a 109,99 euros.

Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 Pulgadas 4G Hyper OS 2,0 GHz 4 GB 128 GB Gris PVP en Xiaomi — 109,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una tablet con pantalla de casi 9 pulgadas e HyperOS

Esta Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 es una de las tablets de la firma china que ha llegado para revolucionar el sector, ya que por su precio, no vas a encontrar muchas más tablets con sus características en el mercado. Su grosor es de solo 8,8 mm y es muy ligera, ya que solo pesa 375 gramos.

Su pantalla es de tipo LCD de 8,7 pulgadas con resolución de 1.340 x 800 píxeles y alcanza un brillo máximo de 600 nits. También cuenta con protección ocular y modo lectura, por si quieres utilizarla como libro electrónico. En el apartado audio, sus dos altavoces soportan Dolby Atmos.

El cerebro de este móvil es el procesador MediaTek Helio G85, que ofrece potencia de sobra para ver contenido en Netflix y otras plataformas de streaming y realizar tareas básicas. Además, se complementa con una RAM de 4 GB y una capacidad de almacenamiento de 64 GB, que se puede ampliar hasta los 2 TB, a través de tarjeta microSD.

Respecto a su batería, promete hasta 22,1 horas de reproducción de vídeo y admite carga rápida de 18 W. Su cámara trasera es de 8 MP y funciona bajo el sistema operativo HyperOS (basado en Android 14).

Los accesorios perfectos para proteger esta tablet

GOZOPO Funda para Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 Pulgadas Hoy en Amazon — 11,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

XunyLyee 2 Piezas Protector Pantalla para Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 Pulgadas 2024 Hoy en Amazon — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

