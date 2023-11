Todavía estás a tiempo de ahorrar hasta un 86% y llevarte hasta 5 meses de suscripción gratis en Surfshark VPN por el Black Friday

Si estás pensando en contratar una VPN para tener una navegación más segura y todavía no has aprovechado las ofertas de Black Friday de Surfshark, aún estás a tiempo. Tienes descuentos de hasta un 86% en sus tres planes y además te llevarás unos meses de suscripción de regalo.

Los tres planes de Surfshark VPN, en oferta con hasta un 86% de descuento

Como te hemos contado ya en alguna ocasión, Surshark VPN te ofrece tres planes de suscripción diferentes, para que elijas el que más se ajuste a tus necesidades. Por tiempo limitado, al suscribir tu plan, disfrutarás de hasta un 86% y hasta 5 meses gratis según el que elijas.

Además, puedes estar tranquilo, que para saber si Surfshark VPN es exactamente lo que estás buscando, tienes un mes de prueba gratuita con la devolución de tu dinero garantizada en caso de que no se ajuste a tus necesidades.

Surfshark VPN Starter

El plan más básico es Surfshark VPN Starter y es perfecto para aquellos que sólo quieren la VPN. Con la actual campaña de Black Friday, tienes un descuento del 86% y 3 meses de suscripción de regalo. El precio para este plan es de 1,99 euros al mes más impuestos, (53,73 euros al año más impuestos en lugar de 55,64 euros). Para disfrutar de la oferta debes suscribirte por un periodo de dos años.

Surfshark VPN One

Quizás la opción más equilibrada sea Surfshark VPN One, con una excelente relación entre prestaciones y precio. El plan intermedio incluye la VPN además de un antivirus y una larga lista de prestaciones extra. Por el Black Friday tenemos un precio para él de 2,69 euros al mes más impuestos. La oferta es también para aquellos que se suscriban por un periodo de dos años, con lo que se llevarán 4 meses de regalo y el precio por año se les quedará en 75,32 euros más impuestos, con un 85% de descuento sobre el precio habitual.

Surfshark VPN One+

La más completa de las tres opciones la tenemos en el plan Surfshark VPN One+ que incluye Incogni además de todas las prestaciones del plan intermedio. Tendremos por tanto control de spam y rastreo y eliminación de datos además de la VPN, el antivirus y el resto de características. El precio al que se nos queda este plan en las ofertas de Black Friday es de 3,99 euros al mes más impuestos, (unos 115,71 euros más impuestos por 29 meses de servicio con los 5 meses gratuitos incluidos). Lleva un 80% de descuento sobre el precio habitual de 92,17 euros más impuestos al año y la condición para disfrutar de este precio y el regalo es contratar 2 años de suscripción.

Surfshark VPN es un servicio de seguridad que nos permite navegar y consumir servicios IPTV con total tranquilidad frente a posibles bloqueos y persecuciones por parte de las compañías de telecomunicaciones.

Son muchas las ventajas que ofrece un servicio como este, con una seguridad mejorada, muy por encima de lo que te pueden ofrecer los antivirus convencionales, ya que tu tráfico estará encriptado. Además, no tendrás que temer a ningún tipo de censuras sobre ciertos contenidos y descargas, ni a los bloqueos que imponen las operadoras de telecomunicaciones por indicación del gobierno.

Además, tu privacidad estará a salvo, ya que Surfshark no guarda datos de registro o logueo y no te tendrás que preocupar por las filtraciones de datos que se producen a través de los juegos online y de las plataformas de éstos. Tampoco deberás preocuparte de las posibles recolecciones de datos no deseadas por parte de terceros durante tus conexiones a través de las siempre expuestas redes WiFi públicas.

Con Surfshark VPN y cualquiera de los tres planes disponibles, dispondrás de una red privada virtual que te permitirá evitar que tu conexión pueda ser ubicada, haciéndola pasar por una conexión desde otro país. Esto también evitará por ejemplo, que las plataformas de comercio online puedan hacerte esas molestas discriminaciones de precio a las que a veces someten al cliente. También estarás a salvo de los bloqueos de contenidos por zonas a la hora de hacer streaming de plataformas de vídeo.

