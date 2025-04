Si tienes pilas, puedes tener batería en el móvil. Así es esta curiosa carcasa que funciona como una powerbank

El apagón masivo me ha dejado claro que necesito comprar una powerbank, por lo que esta mañana he ido mirando las tiendas a ver qué me encontraba. Lejos de las powerbank con carga solar y manivela o de los SAI, hay un modelo que me ha parecido de lo más útil y curioso: una carcasa que funciona a pilas para utilizarla como powerbank. Es de la marca Hero-s y su precio es de tan sólo 13,57 euros.

Una curiosa y útil carcasa que funciona con cinco pilas

La carcasa de la marca Hero-s es interesante porque no depende de la corriente eléctrica para poder recargarse, ya que funciona mediante pilas —evidentemente se le pueden añadir pilas recargables—. Concretamente, necesita de cinco pilas 18650 para funcionar, por lo que es ideal si tenemos bastantes pilas en casa, algo que es recomendable para poder utilizar también una linterna.

Se trata de una carcasa que, además, es fácil de desmontar: incluye un destornillador para poder extraer la parte trasera que da acceso al compartimento donde debemos introducir las pilas. La marca, además, menciona que su construcción ofrece una resistencia al desgaste.

Entre otras cosas, la carcasa incluye una pantalla LCD para que sepamos cuánta autonomía le queda, algo que siempre viene bien para tener en mente si podemos o no utilizarla durante un determinado tiempo o si tenemos que cambiar las pilas dentro de poco. También es bastante compacta e incluye varios puertos USB-C y USB-A, por lo que podemos utilizarla con un buen número de dispositivos.

Imágenes | Patrick Tomasso en Unsplash, Hero-s

