Tienes un ordenador portátil con AMD Ryzen 7 y 1 TB SSD a precio mínimo histórico, un buen equipo para trabajar y estudiar

La vuelta al cole ya ha empezado, y si necesitas un nuevo ordenador portátil para estudiar o trabajar (si en tu caso es vuelta a la oficina), en Amazon está de oferta a precio mínimo histórico el HP 15s-eq2123ns: 599 euros.

HP 15s-eq2123ns - Ordenador Portátil de 15.6" Full HD (AMD Ryzen 7 5700U, 12GB RAM, 1TB SSD, AMD Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 599,00€

Con un precio de venta al público recomendado de 679 euros, en Amazon se puede conseguir por 80 euros menos, a precio mínimo histórico, el ordenador portátil HP 15s, quedándose a unos más suculentos 599 euros. Un buen precio para las características que tiene.

El HP 15s es un ordenador portátil con pantalla de 15,6 pulgadas Full HD antirreflectante (importante si lo vamos a usar en sitios con mucha luz) y que tiene bordes reducidos. La reproducción del color es 45% NTSC, por lo que no es muy bueno para diseño, pero tampoco es su público.

Integra el procesador AMD Ryzen 7 5700U con 12 GB de memoria RAM, una potente configuración para mover con soltura el sistema operativo Windows 11 (no viene preinstalado) o una distribución Linux. La gráfica es AMD Radeon integrada, así que no es un equipo pensado para jugar, pero con plataformas como Stadia o GeForce NOW se puede jugar perfectamente.

Con Wi-Fi 6 y Bluetooth, su batería promete unas 9,5 horas por carga y su peso de 1,69 kg no lo convierte en un equipo excesivamente pesado. Tiene HDMI, USB-C, jack para auriculares, lector de tarjetas SD y dos puertos USB-A.

