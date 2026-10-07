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HOY SE HABLA DE

Tiene un subwoofer inalámbrico y un par de altavoces traseros: así es la barra de sonido TCL con Dolby Atmos y un preciazo solo hoy

Una compañera perfecta para disfrutar de pelis, series y videojuegos con una mayor potencia y calidad de audio

Tcl S65k
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Alberto García

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Hoy termina la Fiesta de Ofertas Prime, por lo que quedan pocas horas para aprovechar los muchos descuentos que estamos viendo en bastantes productos. Uno de ellos lo tiene la TCL S65K, una barra de sonido con varios accesorios que con la oferta de Amazon se queda por 199 euros, el precio más bajo que ha tenido en la tienda hasta la fecha.

Se trata de una Oferta Prime, por lo que es necesario contar con una suscripción Prime activa. No obstante, Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días que se puede aprovechar en este tipo de campañas.

TCL S65K

TCL S65K

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Una barra de sonido compatible con Dolby Atmos

Tcl S65k Amazon

La TCL S65K es una barra de sonido que viene junto con un subwoofer inalámbrico y un par de altavoces traseros, ofreciendo de esta forma una mayor potencia y una experiencia mucho más envolvente, algo que se agradece y que acompaña a las tecnologías que lleva incorporadas.

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Pese a que en el diseño no hay muchas diferencias con respecto a otros modelos que podemos encontrar en tiendas como Amazon, sí que tiene un acabado bastante elegante. No obstante, la barra de sonido junto con los accesorios ocupa bastante espacio, algo que debemos tener en cuenta a la hora de comprarla.

Esta barra de sonido incluye montaje para pared, ofrece una potencia máxima de audio de 630W (no es potencia real o RM), se pude utilizar conectándola a un dispositivo a través de HDMI o Bluetooth, incluye ocho modos de audio, se puede conectar a la app de TCL y es compatible con Dolby Atmos para una experiencia más envolvente.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la TCL S65K hoy

 LO MEJOR

  • Lo que incluye: la barra de sonido viene junto con un subwoofer inalámbrico y dos altavoces traseros.
  • La conectividad: se conecta a la app de la marca y a dispositivos a través de HDMI o Bluetooth.
  • Es compatible con Dolby Atmos.

❌ LO PEOR

  • Es bastante grande: sobre todo si colocamos todos los accesorios.
  • No cuenta con entrada auxiliar.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una barra de sonido que sea capaz de ofrecer una experiencia muy envolvente.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un modelo más sencillo, pero sobre todo mucho más compacto.

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