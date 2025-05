Tengo un MacBook Pro M1 y estoy encantado. Pero si tuviese que actualizar, sin duda elegiría este Air M4 por lo que cuesta ahora

Aunque siempre he sido usuario de Windows, hace ya algunos años que me pasé al ecosistema de Apple para trabajar. Manteniendo, eso sí, mi PC gaming con Windows 11 Pro para jugar y uso personal. Concretamente, aproveché la llegada de los chips M1 para dar el salto al MacBook Pro M1 de 2020, portátil que sigue rindiendo como el primer día. Sin embargo, este MacBook Air por 1.259 euros podría ser un buen sustituto.

Un portátil compacto, ligero y muy reciente con panel de 13 pulgadas y chip M4

En su momento, la inversión que hice en mi actual MacBook Pro M1 rondó los 900 euros gracias a una oferta que protagonizó y que no pude dejar escapar. Sin embargo, se trataba del modelo más básico: 8 GB de memoria RAM y 256 GB de SSD que, si bien no me suponen ningún problema en mi día a día, me parece una cantidad insuficiente teniendo en cuenta su precio.

Afortunadamente, apenas cinco años más tarde la situación es algo diferente y podemos conseguir equipos mucho más actuales, más potentes y con el doble de cantidad de RAM y SSD a cambio de una inversión mayor que, a mi juicio, merece enormemente la pena. Este MacBook Air M4 de última hornada es buen ejemplo de ello a su precio actual: esos 1.259 euros que, en Amazon, suponen su mínimo histórico.

Lanzado al mercado hace apenas unas semanas, se trata de un portátil muy compacto y ligero, con un panel de 13,6 pulgadas y un peso de 1,24 kg. Con las mencionadas cantidades de memorias (16 GB de RAM y 512 GB de SSD), está mucho mejor preparado de cara a futuro. Lo que, junto a su potente chip M4, se traduce en un rendimiento suficiente para cualquier tarea que necesitemos.

Sumado a esto, ofrece una autonomía de hasta 18 horas, admite hasta dos monitores externos y monta un teclado y un trackpad con los que resulta muy cómodo trabajar durante jornadas completas. En conjunto, un equipazo con una brutal relación calidad precio. Tanto, que me hace valorar seriamente el cambio. Pero por el momento (y toco madera) seguiré con mi MacBook Pro de 2020 mientras siga dando la talla.

