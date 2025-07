Teletrabajo y el calor en casa me tiene harto. Este es el ventilador que compraría si no tuviese un aire acondicionado

Cuando vi por primera vez el Dyson Purifier Cool me llamó especialmente la atención su particular diseño. Un diseño que, de forma similar, he visto también en otros productos más alejados de la marca. Con un formato más achatado y ancho, el Rowenta Eclipse es un dispositivo que compraría ahora mismo si no tuviese un aire acondicionado, sobre todo teniendo en cuenta que trabajo desde casa. Y no es un purificador —aunque también purifica el aire—, sino un ventilador que está de oferta en Amazon por 369,99 euros (antes 449,99 euros).

Rowenta Eclipse Hoy en Amazon — 369,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un dispositivo tres en uno: purificador, ventilador y calefactor

El Rowenta Eclipse es un dispositivo tres en uno. Esto quiere decir que cumple con tres funciones que, dependiendo del uso que queramos darle, puede ser muy útil: sí, se trata de un ventilador, pero también es capaz de purificar el aire y también se puede utilizar como calefactor en invierno, algo práctico si queremos unificar tres dispositivos en uno solo.

Hablamos de un ventilador de torre que también es capaz de filtrar partículas pequeñas de hasta 0,1 micras, como polvo, alérgenos o bacterias. También ofrece una potencia de 2.100W, aunque se puede utilizar el modo inteligente para que se adapte a la hora del día (por las mañanas ofrecerá más potencia que por la noche).

Entre otras cosas, el ventilador ofrece una potencia de velocidad del aire de 2,1 m/s y tiene un alcance de hasta ocho metros. También destaca por ser un dispositivo silencioso: de 31 dB (A) en la potencia mínima de ventilador y de 49 dB (A) en la potencia mínima de calefacción.

