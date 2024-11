Te solucionamos el regalo de Navidad para tu amigo runner: el Garmin que le acompañará en su próxima maratón

Tener el control de nuestra actividad deportiva es algo imprescindible para todos aquellos que solemos hacer deporte de manera habitual. Ya sea correr, echar una pachanga con amigos o jugar un partido de pádel, siempre es reconfortante ver todo lo que has hecho durante la sesión. Para ello no hay nada como tener un reloj de la marca Garmin, que aunque no destacan por ser económicos, durante el Black Friday hemos podido encontrar ofertas muy interesantes, como la del Garmin Forerunner 255 por 224,99 euros.

El reloj perfecto para maratones a precio mínimo histórico

El Black Friday ha traído consigo la mejor oferta que ha habido nunca de este reloj deportivo de la marca Garmin. Gracias a sus 125 euros de descuento (PVP 349,99 euros), se trata del precio mínimo histórico para este modelo. Si tienes un amigo o familiar muy aficionado al deporte, es el mejor regalo anticipado de Navidad que puedes encontrar durante esta campaña de ofertas.

Pero la pregunta importante es, ¿qué ofrece el Garmin Forerunner 255? Lo primero que destaca es la inclusión de nuevos indicadores, como el estado del VFC, el historial de ejercicios reciente y el rendimiento de nuestras actividades, con lo que podremos tener un control total de nuestras actividades físicas. Además, cuenta con hasta 30 aplicaciones deportivas integradas, con especial énfasis en aquellas dedicadas al running.

Este reloj de Garmin además también ofrece un control total de nuestra calidad de sueño, hasta el punto de que ofrece un reporte mañanero en el que nos avisa de todos los aspectos, incluso del tiempo que hará durante el día de hoy. Además, gracias a Garmin Pay podremos realizar pagos donde y como queramos mediante su conectividad NFC.

