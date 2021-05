El smartwatch TicWatch Pro 3 LTE es uno de los más potentes con Wear OS y está de oferta flash en Amazon por 284,47 euros

Wear OS es el sistema operativo de Google desarrollado para relojes "inteligentes" al que puede recurrir un fabricante si no quiere crear su propia plataforma (pues watchOS de Apple y Tizen de Samsung no se pueden usar en otros dispositivos que no sean de las respectivas compañías). El TicWatch Pro 3 LTE es uno de los smartwatches más potentes del mercado con Wear OS, y está de oferta flash en Amazon a 284,46 euros.

Con un precio de venta al público recomendado de 359,99 euros, en Amazon se puede conseguir el smartwatch TicWatch Pro 3 LTE a un precio bastante más reducido actualmente al estar de oferta flash en la plataforma, alcanzando los 284,46 euros. Supone un descuento de 75 euros (21%).

El nuevo smartwatch de Mobvoi, el TicWatch Pro 3 LTE, tiene un peso aproximado de 42 gramos y un diseño que recuerda al de relojes más clásicos y tradicionales. Uno de los puntos por el que se diferencia del resto es su pantalla Dual Display 2.0. Por una parte, dispone de un panel AMOLED de 1,4", y por otro de uno FSTN Always On. Este último prioriza el ahorro energético.

Es también uno de los pocos relojes "inteligentes" con Wear OS en incorporar el potente procesador Snapdragon Wear 4100, uno de los chips más recientes del fabricante para este tipo de dispositivos. Está acompañado de 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno para aplicaciones, música, etc.

La compañía promete hasta tres días de batería en modo inteligente y hasta 45 días en modo de ahorro de energía. Tras realizar nuestro análisis, el reloj duró dos días largos, pero todo depende del uso que se haga. Este modelo dispone de conectividad LTE, siendo compatible con la compañía Vodafone y su tecnología OneNumber. Mencionan que no es compatible en España, pero muchos usuarios lo usan sin problema con este operador.

