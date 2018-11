Siri y hogar inteligente: 32 gadgets y dispositivos que ya puedes usar con HomePod

La batalla de los altavoces inteligentes ya ha llegado a España. Desde el pasado 26 de octubre el HomePod ya está a la venta en España a un PVP de 349 euros. De este modo, el altavoz inteligente de Apple se une al duo de Google Home y los Amazon Echo, que si bien fueron lanzados en nuestro país hace unos días, no ha sido hasta el 30 de octubre cuando se han podido adquirir.

Más allá de la calidad de sonido, el precio o el diseño, el verdadero elemento diferencial es la compatibilidad con la electrónica del hogar. Si has apostado por el ecosistema de Apple, estos son algunos de los dispositivos compatibles con HomePod. No están todos los que son, pero sí son todos los que están.

HomeKit es la piedra angular de la domótica en Apple

A diferencia del ecosistema de Google o el de Amazon, el de Apple pasa por ser más restrictivo y centrarse en los usuarios que ya cuentan con gadgets de la manzana mordida, proporcionándoles una experiencia de usuario sólida y cerrada. Y es que ningún otro fabricante más allá de Apple puede incluir Siri en sus dispositivos, sino que se limita a ser compatible con HomeKit. De este modo, si no tienes un iPhone, iPad o HomePod, no podrás disfrutar de Siri per se, algo que sí es posible con Alexa y Google Assistant.

HomeKit es un entorno de software que permite a los usuarios establecer comunicación y configurar la electrónica del hogar mediante los dispositivos de Apple, concretamente el iPhone, iPad y el HomePod, la piedra angular del hogar inteligente de Apple.

Apple establece una serie de requisitos para que los fabricantes sean compatibles con HomeKit, como por ejemplo la certificación MFi o la integración de un coprocesador para la autentificación del dispositivo.

A pesar de estas restricciones, la electrónica del hogar compatible con HomeKit sigue aumentando y si ya era posible encontrar dispositivos eléctricos enchufes, bombillas o termostatos, desde el pasado CES 2018 varios fabricantes anunciaron nuevos elementos como detectores de humo, duchas y WC compatibles con HomeKit. La conclusión es que el catálogo de elementos compatibles con HomeKit sigue creciendo, aunque no al mismo ritmo que el de Alexa o Google Assistant.

En el caso de los altavoces, auriculares y otros elementos de sonido, esta compatibilidad con Siri se logra a través de AirPlay 2, siempre y cuando tengamos un HomePod, iPhone o iPad. De este modo, en el caso de los altavoces se logra una sincronización con HomePod para su uso en modo estéreo.

¿Qué electronica del hogar ya es compatible con HomePod?

Bombillas

A estas bombillas se las denomina “bombillas inteligentes”, si bien no dejan de ser bombillas LED, por lo que deberemos prestar atención a características inherentes como los ciclos de encendido, vida útil, su eficiencia energética, temperatura, potencia lumínica o el ángulo.

No obstante, la clave está en la conectividad. Las bombillas compatibles con HomeKit se conectan de dos formas: o bien directamente a través del Wi-Fi, o bien con un puente o Hub que actúa como intermediario. En este último caso, el puente establece conexión con el router y con las luminarias mediante el protocolo Zigbee.

Además de controlar su funcionamiento, podrás cambiar el color, brillo, intensidad o crear escenas y ambientes. Otra opción es programarlas para que se conecten a cierta hora o cuando anochezca.

Osram Smart+

Osram cuenta en su catálogo con una línea de bombillas inteligentes que solo funcionan mediante HomeKit empleando Wi-Fi y otras que emplean protocolo Zigbee para otros asistentes. Por tanto, no necesitan puente para funcionar. Están disponibles en casquillos E14 y E27 y en varios formatos. Desde 22,14 euros.

LIFX

Las bombillas LED LIFX (desde 28,83 euros) funcionan a través del Wi-Fi, por lo que no requieren ningún elemento adicional como un puente para controlarse. Están disponibles en boquillas de E27 y en varias opciones de colores y modelos, incluida una tira de luces LED (34,19 euros).

Philips Hue

Las bombillas LED de Philips son uno de los modelos más populares, ofreciendo una amplia variedad de tipos de bombillas y kits. Como requieren de puente al emplear el protocolo de conectividad Zigbee, si no cuentas en tu haber con un puente, lo ideal es adquirir un kit como el Philips Que White Ambiance, que consta de 3 bombillas, puente e interruptor (98,35 euros)

Eve Flare

Esta lámpara inalámbrica proporciona ambientes en función de la intensidad y color de La Luz, pudiéndola controlar mediante la voz o dispositivos como el Apple Watch. Es resistente al agua. En Amazon por 99,95 euros

Nanoleaf Rythm

Se trata de un conjunto de paneles luminosos que además de iluminarse, cambian de color con la música o con el ambiente, ya sea mediante la app o pidiéndoselo a Siri. No requieren puente. En Apple por 199,95 euros.

Kit Smart Lightlightning Lightwave

El kit Smart Lighting de Lightwave incluye un regulador y un concentrador que podemos controlar desde tu dispositivo Apple o con la voz, creando ambientes de iluminación o comprobando si nos hemos dejado luces encendidas. En Apple por 214,95 euros.

Puentes

Los puentes funcionan como intermediario entre bombillas, sensores y enchufes y el router, reduciendo el número que elementos que se conectan al router a solo uno, el propio Hub. De este modo las interferencias son menores.

Los puentes son recomendables si la idea es incorporar gran cantidad de elementos, por ejemplo cambiando toda la iluminación de casa.

Philips Hue

El puente o Hub de Philips permite conectar hasta 50 bombillas, haciendo de puente entre ellas y el router. Es el elemento clave para poder programar y personalizar la iluminación de Hue.

Philips Hue emplea el protocolo Zigbee, un estándar dentro de la industria que posibilita la compatibilidad con bombillas de terceros como las de IKEA. Por 36,26 euros en Amazon.

Lightwave

Otra alternativa es la de Lightwave, que emplea el el protocolo propio LightwaveRF entre sus dispositivos. Este protocolo permite controlar hasta 250 dispositivos como bombillas e interruptores con un alcance superior al Wi-Fi .

Por sus posibilidades, está pensado para grandes instalaciones. Por 159,95 euros.

Calefacción y aire acondicionado

Las soluciones de calefacción y aire acondicionado actúan como intermediario entre tu sistema calefactor o el aire acondicionado o algunos de sus elementos (radiadores) y tus dispositivos Apple, permitiendo que se incluyan dentro de la domótica del hogar.

De este modo, es posible crear rutinas, automatizar o controlar desde tus dispositivos Apple o comandos de voz la temperatura de la casa. Entre sus ventajas, la posibilidad de poder controlar en cada momento, lo que repercute en una optimización energética más eficaz.

Estos sistemas suelen funcionar mediante conectividad Bluetooth o Wi-Fi, sin necesidad de puentes adicionales para minimizar la instalación.

Eve Thermo

Con esta válvula termostática para radiador es posible** crear horarios de tu calefacción automatizando la temperatura** o controlándola desde tu dispositivo Apple. Con controles táctiles. Funciona sin puente. En Amazon por 69,95 euros.

Starter Kit Tado V3+

El Kit de Tado es una solución para aquellas personas que no tienen calefacción propia pero sí radiadores individuales, de modo que se puedan controlar individualmente mediante la voz o desde la app. En Amazon desde 129,99 euros, si bien hay varias configuraciones diferentes en función de lo que necesites en tu hogar.

Netatmo

Permite controlar la caldera de casa de forma global tanto con la voz, como desde el dispositivo. Además es posible controlar la temperatura de cada habitación incorporando válvulas inteligentes adicionales.

Su instalación es sencilla, sustituyendo el termostato tradicional por este modelo. Es compatible con calderas de gas, fuel, madera y bombas de calor.

En Amazon por 164,95 euros.

Honeywell T6

El termostato Honeywell T6 permite controlar la temperatura de la casa mediante voz o con la app, tanto en casa como a distancia y programarlo.

Este modelo está disponible con cable y en versión inalámbrica, instalándose sustituyendo el termostato tradicional. Funciona a través de Wi-Fi. En Amazon desde 152,98 euros.

Sensores

Los sensores tienen una función clave dentro de la domótica ya que sirven para detectar cambios mediante la medición de un parámetro y dar la señal de alarma para que entren en acción otros elementos, o simplemente avisarte para que seas tú el que responda.

En el mercado encontramos sensores compatibles con HomeKit de humedad, humo, temperatura, ruido, inundaciones… en general, se trata de elementos sencillos que no requieren de puente, conectándose a nuestros dispositivos Apple mediante Bluetooth o Wi-Fi.

Eve door & Window

Con Eve Door & Window, podrás detectar si cualquier puerta o ventana está abierta o cerrada y mirar las estadísticas. En Macníficos por 34,99 euros

Eve Motion

Eve Motion detecta el movimiento, de forma que puede lanzar la señal para que otros elementos entren en acción, por ejemplo las lámparas o un enchufe inteligente donde esté conectado el televisor. No requiere puente. En PcComponentes por 44,95 euros.

Eve Button

Este botón permite controlar accesorios y escenas a través de diferentes tipos de pulsaciones. No es un sensor, sino que nos permite aunar el funcionamiento de varios elementos en un solo dispositivo. En Amazon por 49,95 euros.

Eve Degree

El Eve Degree registra la temperatura, la humedad y la presión atmosférica para saber con exactitud el tiempo en tu localización. Está fabricado en aluminio anodizado y es de bajo consumo. En PcComponentes por 60,99 euros.

Sensor de fugas e inundaciones Fibaro

Coloca este sensor en la superficie potencialmente inundable y te avisará cuando así sea, o bien cuando haya sido manipulado. Gracias a la sonda se puede instalar en cualquier sitio. En Amazon por 74,49 euros

POP Logitech

Este sencillo botón permite controlar dispositivos, sistemas multimedia y escenas a través de su uso. En Amazon por 84,72 euros

Eve Aqua

Controla el riego de forma inteligente y a distancia, tanto desde el iPhone como con una órden de voz. Dispone de temporizador y contador de consumo. En PcComponentes por 92 euros.

Healthy Home Coach de Netatmo

El Healthy Home Coach de Netatmo controla la calidad del aire, el nivel de ruido, la humedad y la temperatura de tu casa, avisándote en caso de problemas. Una solución indicada para personas con problemas respiratorios o donde se requiera silencio. En Apple por 99,95 euros.

Eve Smoke

Detector de humo y calor que testea de forma automática o cuando tú lo deseas el estado de las estancias, con alarmas en varias habitaciones.

De acuerdo con el fabricante, su batería dura 10 años, la alarma sonora es de 85 dB y emplea Bluetooth dude baja energía para conectarse, por lo que no necesita puentes. En Amazon por 119,95 euros

Cámaras

Las cámaras de seguridad y vigilancia permiten controlar el interior y el exterior de nuestro hogar. Cada una de ellas tiene características diferentes. Así, los modelos resistentes al agua , con amplio ángulo de visión y con sensores de movimiento están especialmente indicados para el exterior. Por el contrario, los modelos con audio se orientan al interior, con modelos especiales para el cuidado de los más pequeños de la casa.

Asimismo, también encontramos cámaras que graban con mayor o menor calidad (si bien lo común es el HD o superior) y con visión nocturna.

En todo caso, se trata de elementos compactos y discretos con buena eficiencia energética conectados generalmente a través de Wi-Fi.

D-Link DSH-C310

Se trata de una cámara de videovigilancia para interior con lente de 180° que graba video Full HD y audio gracias a su micrófono integrado. Dispone de visión nocturna por infrarrojos y detección de movimiento y sonido con avisos. En Amazon por 120,66 euros

Arlo Baby

La cámara Arlo Baby es una cámara de vigilancia infantil con audio para poder hablar con tu bebé. Envia alertas de movimiento y sonido, detectando incluso el llanto. Con bateíra de 12 horas y medidor de condiciones ambientales. En amazon desde 160,99 euros.

Circle 2 Logitech

Circle 2 es una cámara de seguridad doméstica que funciona mediante Wi-Fi que graba al detectar movimiento y guarda lo grabado en la nube (gratis durante 24 horas). La grabación se realiza con calidad Full HD 1080p con un gran angular que cubre 180 grados. Con alertas. Dispone de varios kits de instalación. En Amazon desde 164,42 euros

Netamo Presence

La Netatmo Presence es una cámara de exterior con foco incorporado que se enciende al detectar movimiento, eso sí, siendo capaz de distinguir entre personas, vehículos y animales. Con envío de alertas y notificaciones. En Amazon por 288,79 euros

Otros

Cerradura Danalock

Esta cerradura permite abrir y cerrar la puerta de casa con la punta del dedo, mediante el iPhone o el Apple Watch o mediante voz. Funciona incluso por proximidad. Con tecnología de cifrado AES de 256 bits. Su sistema de seguridad permite crear grupos permitidos de acceso permanente o limitados en el tiempo. Con notificaciones. En Amazon desde 138 euros.

Enchufe Eve Energy

Con este enchufe es posible monitorizar el consumo de los aparatos a los que esté conectado y permitir su encendido y apagado mediante la voz o tu dispositivo Apple. En Amazon por 49,95 euros

Altavoces

Con AirPlay 2 es posible sincronizar altavoces de terceros para emplearlos creando un sistema multiroom orquestado por HomePod. Aunque la lista de altavoces que serán compatibles con AirPlay 2 próximamente es larga, a día de hoy ya encontramos algunos modelos en el mercado.

Sonos One

Con un diseño que recuerda bastante al HomePod, el altavoz Sonos One es una solución compacta con controles táctiles. Proporciona un sonido rico y potente a pesar de su reducido tamaño. Resiste la humedad, por lo que puedes colocarlo en lugares como el baño. En Amazon por 229 euros, disponible en negro y blanco.

Sonos Beam

Sonos Beam es una barra de sonido inteligente compatible con Siri (y otros asistentes de voz) y con más de 80 servicios de música en streaming. Dispone de tecnología de cancelación de ruidos y cinco amplificadores. En Amazon por 449,90 euros.

Sonos Play:5

El Sonos PLAY:5 es un altavoz potente que reproduce sonido rico en matices y nítido gracias a sus seis amplificadores de clase D, proporcionando graves profundos sin reverberaciones ni ecos. Permite su ajuste con Trueplay, ajustándose al entorno. En Amazon desde 529 euros.

Sonos Playbase

Con un diseño plano y sobrio, Playbase es una barra de sonido inalámbrica potente que emplea diez altavoces internos amplificados (seis medios, tres tweeters y un altavoz de graves) para reproducir el sonido. Con ajuste Trueplay para equilibrar la salida de audio al entorno y modo sonido nocturno, que reduce el sonido de forma inteligente. Desde 699,90 euros en Amazon.

