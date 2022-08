Siete teléfonos que son un chollo por relación calidad precio en las ofertas de septiembre de Amazon

Si para este comienzo de curso has pensado en dar un relevo a tu viejo smartphone, puedes aprovechar que no son pocos lo modelos que se pueden encontrar en oferta. Hemos seleccionado algunos de Samsung, OPPO, OnePlus, Xiaomi o Motorola con los descuentos más interesantes, para que no tengas que buscar demasiado.

Motorola Moto g71 5G

Comenzando por Motorola, tenemos el Moto g71 5G a muy buen precio, por unos ajustados 179 euros. Rebajado en 70 euros desde los 249, es una de las opciones más económicas que vas a encontrar en terminales 5G.

Este modelo cuenta con una pantalla OLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+ a 60 Hz. Tras ella monta un procesador Snapdragon 695, junto con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliable. Su cámara principal es triple, con 50+8+2 Mp, y la delantera lleva sensor de 16 Mp. La batería es de 5.000 mAh y cuenta con carga rápida a 30W, con sonido Dolby Atmos, lector de huellas trasero o DualSIM.

OnePlus Nord 2 5G

Un terminal muy equilibrado que encontramos en oferta es el OnePlus Nord 2 5G. Se trata de un smartphone que nos ofrece pantalla AMOLED Full HD+ de 6,43 pulgadas, más un procesador Dimensity 1200-AI de MediaTek con modem 5G, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, batería de 4500 mAh y cámara principal triple con sensor Sony de 50 Mp

Esta semana lo encontramos por 299 euros rebajado desde los 357,08, por lo que nos ahorramos unos 58 euros en su compra.

OPPO Reno7

Para aquellos que no necesiten 5G, una buena opción puede ser el OPPO Reno7, que lleva 50 euros de descuento, pasando de 299 a 249 euros, tanto en negro como en amarillo.

Este modelo lleva una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas y monta un procesador Snapdragon 680, con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, triple cámara con 64+2+2 Mp, delantera de tipo “pantalla agujereada” en la esquina izquierda, o 4.500 mAh de batería con carga rápida a 33W entre otras prestaciones.

Samsung Galaxy M53 5G

Uno de los más recientes y equilibrados smartphones de gama media de Samsung como es el Galaxy M53 5G, se puede encontrar también de oferta esta semana. Ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas Full HD+ a 120 Hz, monta un procesador Exynos 1080, viene con 8 GB de RAM y con 128 GB de almacenamiento ampliables mediante micro SD. Lleva cámara principal cuádruple, con 108 Mp, y frontal de 32 Mp, y una batería, con carga rápida es de 5.000 mAh.

Lo podemos elegir en cualquiera de los 3 colores disponibles por 319 euros, con un ahorro de 80 euros sobre los 399 habituales.

Samsung Galaxy M23 5G

Por debajo encontramos otro reciente smartphone de la marca coreana como es el Samsung Galaxy M23 5G. Como su nombre indica, se trata de un smartphone 5G, también de gama media, aunque con precio y prestaciones inferiores.

Con pantalla IPS Full HD+ de 6,6 pulgadas a 120 Hz, este smartphone monta un procesador Snapdragon 750G, más 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En el apartado fotográfico, tenemos una triple cámara con 50+8+2 Mp con estabilizador óptico y en batería contamos con unos enormes 5.000 mAh con carga rápida a 25 W.

Si lo compramos ahora nos lo llevaremos por sólo 199 euros (en verde o en azul claro), con una rebaja de 54 euros sobre los 252,99 que costaba anteriormente.

Samsung Galaxy M32

Tenemos también el gama media ideal para aquellos que no necesitan lo último de lo último: el Samsung Galaxy M32, que se puede encontrar ahora por sólo 179 euros en lugar de los 247,52 habituales y en los tres colores disponibles: el ahorro con él es de 68,52 euros.

Si te decides por él, te estarás haciendo con un smartphone con pantalla de 6,4 pulgadas con procesador Helio G80 de Mediatek, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento ampliables mediante tarjetas MicroSD, batería de 5.000 mAh y cámara trasera cuádruple, de 64+8+5+5 MP, o frontal de 20 megapixeles.

Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Otro interesante smartphone 5G que tenemos a muy buen precio, en este caso de Pocophone, es el Poco X4 Pro 5G, que puede ser nuestro por 299 euros con unos 51 euros de ahorro sobre los 349,99 anteriores.

Este modelo nos viene con un procesador Smapdragon 695, 8 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB y ofrece una cámara triple con 108 Mp, una gran batería de 5.000 mAh y una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz.

Más ofertas

