Las siete mejores ofertas que puedes comprar todavía si no llegaste al Amazon Prime Day de 2022

LG OLED55B2

Si buscas un televisor OLED de este año por menos de mil euros, aprovecha los Euros por pulgadas de MediaMarkt y llévate la LG OLED55B2 por 999 euros, más de 200 euros de descuento.

Esta smart TV 4K OLED de 55 pulgadas pertenece a la familia OLED más modesta de la firma para 2022 pero con ella te llevarás un modelo todoterreno con buena calidad de imagen. Es compatible con HDR10+, Dolby Vision y sonido Dolby Atmos, con el inuititivo WebOS 22 como sistema operativo, 20W en el sonido y dos puertos HDMI 2.1 para tu Xbox Series X o PS5

TV OLED 55" - LG OLED55B26LA, OLED 4K, Procesador α7 Gen5 AI Processor 4K, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro PVP en MediaMarkt 999€

Samsung QE65Q80B

Cambia de televisor con este ofertón, la Samsung QE65Q80B a 999 euros en El Corte Inglés, con 600 euros de descuento, (un 37%), sobre los 1.599 habituales.

Un modelo de gran diagonal y de este año, esta smart TV 4K cuenta con un panel VA QLED Direct LED con 65 pulgadas 4, compatible con HDR10+. En sonido ofrece 60 W de potencia con Dolby Digital Plus. y además de llevar Tizen como sistema operativo, es el modelo perfecto para disfrutar de las consolas de última generación gracias a sus cuatro puertos HDMI 2.1.

LG Gram 15Z95P-G.AA58B

¿Buscas un ultrabook para trabajo en movilidad? Pues aquí tienes un chollo: el LG gram 15Z95P-G.AA58B con 400 euros de rebaja, pasando de 1.399 a 999 euros.

Se trata de un ligero y delgado ultrabook de gama media con un peso de 1,1 Kg, con pantalla IPS de 15 pulgadas con resolución Full HD, equipado con un procesador Intel Core i5-1155G7 de decimoprimera generación, acompañado de una gráfica integrada Intel Iris Xe, de 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Viene con Windows 10 Home de serie además.

GoPro Hero 9 Black

Si bien es cierto que recientemente han lanzado la GoPro Hero 11 Black, la realidad es que la GoPro HERO9 Black sigue siendo una estupenda opción si buscas una cámara de acción de calidad, resistente, fácil de usar y ojo, con un precio de lo más atractivo: 349 euros en El Corte Inglés y en Worten.

Esta generación de esta mítica cámara destaca por lo intuitivo de su manejo, gracias a sus pantallas LCD frontal y pantalla táctil trasera, es capaz de grabar vídeo 5K Ultra HD y hace fotos de 20 MP, destacando por su buena estabilización en cualquier situación.

Logitech G923

Ojo, jugones: el volante de carreras Logitech G923 baja casi 70 euros hasta quedarse en 336 euros en PcComponentes, en Amazon y en MediaMarkt.

Vive una experiencia en tus juegos de conducción favoritos mucho más realista con este kit de volante y pedales con embrague doble, volante cubierto de cuero, personalización de la pisada. Apto para Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

iPhone 13

Después de la subida generalizada de precios de los nuevos iPhone y que las diferencias con el iPhone 14 no son tantas, el iPhone 13 sigue siendo una espléndida opción, sobre todo si lo encuentras con un descuentazo de más de 200 euros: el iPhone 13 de 512GB ahora por 999 euros en Amazon.

En nuestro análisis del iPhone 13 destacamos cómo ha mejorado en autonomía frente a la generación anterior, su calidad en foto y vídeo siendo uno de los modelos mejores del mercado y su sobresaliente rendimiento de iOS 15 junto al poderío del Apple A15 Bionic.

Cosori CAF-LI401S

Si no has llegado a tiempo a por esa freidora de aire rebajada este Prime Day, aún estás a tiempo de hacerte con la Cosori CAF-LI401S, el modelo conectado de 3,8 litros, que se queda en 99,99 euros, tanto en blanco como en negro, con 20 euros de descuento sobre los 119,99 habituales.

Hablamos, como decimos, de un modelo de tamaño medio, para hogares de 2 a 4 miembros, con una capacidad de 3,8 litros, una potencia de 1500 W, con temperaturas de uso entre 75 y 230º, 7 programas predefinidos y conectividad WiFi que nos permite controlarla desde el smartphone.

COSORI Freidora sin Aceite Inteligente 3,8L, 75-230℃, 1500W, Amazon Exclusive, Freidora de Aire con APP recetas, 7 programas. Air Fryer saludable para 1-3 personas, apta para el lavavajillas, Gris Hoy en Amazon por 99,99€

Más ofertas

