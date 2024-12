Amazon tiene un serio rival para esta Navidad: Lidl está vendiendo un buen surtido de juguetes a menor precio

Se acerca Noche Buena, y eso quiere decir que queda muy poco tiempo para que las tiendas ya no puedan realizar los envíos de cara a esta fecha. Personalmente, siempre me ha costado comprar un buen regalo a mis sobrinos, pero Lidl me lo ha puesto bastante fácil al bajar el precio de un buen surtido de juguetes para todas las edades. Y lo mejor es que son baratos.

MEGA Charizard

Aunque la marca más popular sea LEGO, hay otras tantas que también tienen sets de construcción chulísimos, siendo MEGA una de las más interesantes por su colaboración con Pokémon. En Lidl podemos encontrar de oferta por 19,99 euros un set de Charizard, el icónico Pokémon de los videojuegos y del anime que viene con un total de 222 piezas. También podemos encontrar por 19,99 euros un set de Pikachu.

LEGO Halcón Milenario

Pero si hablamos de la marca LEGO, la tienda online de Lidl tiene más barata que otras tiendas (74,99 euros) la icónica construcción del Halcón Milenario, un set para exponer en casa, pero también para disfrutar tanto adultos como los más peques de la casa mientras se monta. Viene con 921 piezas e incluye un soporte para colocar la nave a modo de exposición.

Star Wars Memoria

Lidl también tiene algunos juegos de mesa de bolsillo muy interesantes para fomentar el crecimiento, la inteligencia y la memoria de los más peques de la casa. Aunque hemos querido destacar el juego de Star Wars, que tiene un precio de 7,99 euros, por su temática, también hay de La Patrulla Canina y de animales.

Pizarra electrónica

Dibujar fomenta la creatividad de los más peques de la casa, y no hace falta gastarse mucho dinero en una pizarra electrónica para evitar hacer un uso excesivo de papel. Lidl tiene esta pizarra electrónica de SilverCrest a muy buen precio (4,99 euros), incluye un botón para borrar toda la pantalla, incluye un bloqueo de pantalla para que no se pierdan los dibujos y viene con dos imanes para poder fijarla a superficies metálicas.

Pizarra electrónica PVP en Lidl — 4,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Colección de juegos Disney

Si queremos dar en el clavo y buscamos un buen juego de mesa, la colección de juegos clásicos Disney es una de las mejores opciones de compra dentro de la tienda Lidl. Su precio es de tan sólo 8,99 euros y destaca principalmente porque incluye cuatro tableros tematizados con algunos personajes de Disney: permite jugar al "Quién tiene el 6", el "Juego de la escalera", a las "Damas" y al "Molino".

Colección de juegos Disney PVP en Lidl — 8,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Compradicción (cabecera), Mattel, LEGO, Ravensburger, SilverCrest, ASS Altenburg

