Los Samsung Galaxy Buds4 vuelven de oferta por todo lo alto: así es la nueva promoción de los auriculares de la generación actual

Hace muy pocos meses Samsung presentó la nueva generación de sus auriculares TWS con unos Galaxy Buds4 que ofrecen una buena relación calidad-precio. Tras este tiempo los hemos visto de oferta en repetidas ocasiones hasta ahora, que se pueden comprar en Powerplanet por 109,95 euros en lugar de 179 euros.

Unos auriculares TWS con buen diseño y cancelación activa de ruido

A diferencia de los Samsung Galaxy Buds4 Pro, los Samsung Galaxy Buds4 tienen un formato abierto y sin almohadillas. Visualmente destaca el efecto cepillado en ambos colores (blanco y negro), así como por su elegante estuche de carga que presenta un formato cuadrado.

Como es habitual en este tipo de auriculares, cuentan con cancelación activa de ruido, pero no con la reducción de ruido que ofrecen los modelos Pro por su formato con almohadillas. En cualquier caso, con lo que sí cuentan es con modo ambiente y con un ecualizador para ajustar los parámetros de audio.

También vienen con el códec SSD (Samsung Seamless Codec), así como con conectividad Bluetooth 6.1. Se integran con Galaxy AI para interactuar con el asistente mediante comandos de voz, ofrecen resistencia al agua y al polvo (IP54) y su batería ofrece una autonomía aproximada de entre cinco y seis horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Samsung Galaxy Buds4 hoy ✅ LO MEJOR El precio : es de los más bajos que hemos visto hasta el momento.

: es de los más bajos que hemos visto hasta el momento. Su diseño con acabado cepillado .

. La calidad de audio. ❌ LO PEOR Su formato sin almohadillas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares de Samsung que tengan un buen precio, sobre todo si los vas a querer utilizar en interiores. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres unos auriculares con almohadillas para reducir el ruido de forma pasiva o para ajustarlos mejor a tus orejas.

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Imágenes | Samsung

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