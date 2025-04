Las recomendaciones literarias del equipo de Xataka Selección para disfrutar y descubrir novelas durante el Día del Libro

Se acerca el Día del Libro, por lo que desde Xataka Selección hemos querido recopilar aquellas novelas, cómics e incluso mangas que tanto nos han gustado y que no paramos de recomendar. Si estás buscando una nueva lectura para estas fechas, o para más tarde, aquí dejamos algunas recomendaciones bastante variadas.

La saga que recomendaría a todos los lectores que aman los libros de fantasía y magia

He de reconocer que Fran León es de las personas más fans de Harry Potter que me he topado en mi vida. No es de extrañar que su recomendación personal sea relacionada con la saga, aunque en este caso a mí por lo menos me ha servido para descubrir una edición bastante particular (y llamativa a simple vista) de toda la saga.

Soy fan de Harry Potter desde hace años y ya me había leído los libros del famoso mago hace años en mi Kindle. Pero hace un par de años, por mi cumpleaños, me regalaron La serie completa en edición bolsillo y he decidido leérmelos de nuevo. Sin duda alguna, esta es la saga que recomendaría a todos los lectores que aman los libros de fantasía y magia, por haber creado un antes y un después en el género.

Si aún no tienes ningún libro de Harry Potter, hay ediciones preciosas de los libros, como esta de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' de MinaLima, estudio responsable del diseño gráfico de las películas de la saga. Presenta un diseño muy llamativo con ilustraciones a a color y sorpresas interactivas de ingeniería en papel. Y si tienes niños en casa y quieres adentrarlos en la lectura de las aventuras de uno de los magos más famosos de todos los tiempos, te recomiendo esta edición con ilustraciones de Xavier Bonet.

En contexto de cómo surgió la creación de los primeros mangas

Sí, a muchos nos encanta el manga, pero... ¿de dónde viene? Sinceramente, esta es una pregunta que me he hecho pocas veces, pero que viendo la recomendación de Francisco San Nicolás me ha causado bastante intriga. Si quieres profundizar en su origen, y en su evolución, esta recomendación te puede interesar.

Desde hace varios años, soy un fervor lector de manga. Como amante del género, siempre me he preguntado cómo fue su evolución hasta llegar a lo que hoy en día se considera un fenómeno incluso fuera de Japón, y este libro publicado por Héroes de Papel es un imprescindible para todos aquellos que tengan las mismas inquietudes que yo.

Con un detalle fantástico, nos pone en contexto de cómo surgió la creación de los primeros mangas, y ofrece un análisis de cómo estos han ido evolucionando, tanto en temas como en su estructura, hasta lo que podemos ver hoy en día en cualquier librería. Además, también ofrece información interesante acerca de Japón y su sociedad, por lo que si, como yo, eres un enamorado del país nipón, debería ser un imprescindible en tu estantería

Un sonen bastante divertido y con un estilo de dibujo muy peculiar

En tercer lugar, y con una ración doble, Juan Lorente no ha querido quedarse con una sola recomendación, sino que nos ha dejado con dos para que podamos disfrutar durante el Día del Libro.

Esta edición de Invencible es de hace unos días y es uno de los mejores comics de superhéroes que se pueden encontrar, del mismo creador que 'The Walking Dead'. La edición es muy buena y está llena de extras. Tanto para el que se quiera meter de nuevas en la historia como para el que haya disfrutado de la serie de Amazon Prime, genial.

Por otro lado, este manga, 'Gachiakuta', es de lo mejor que he leido en los últimos meses. Un sonen bastante divertido y con un estilo de dibujo muy peculiar, con estilo de grafiti. Ya mismo se estrena anime en Crunchyroll, así que es una buena oportunidad de adelantarse y meterse en la historia.

No tiene nada de especial, pero me enganchó desde el primer momento

'El Aliento de los Dioses' se ha convertido en una de mis novelas favoritas de Brandon Sanderson.

En mi caso, lo cierto es que llevaba mucho tiempo estancado en la literatura por culpa, entre otras muchas cosas, de 'Juego de Tronos', concretamente la novela 'Choque de Reyes' porque se me estaba atragantando. Hace poco menos de un año comencé el Cosmere de Brandon Sanderson y lo cierto es que por el momento no he parado de leer. Ya llevo unas nueve novelas y unos cuantos relatos cortos a mis espaldas, pero hay tres en concreto que recomiendo sin dudarlo.

'El Imperio Final' no sólo es la novela que da comienzo a la saga Nacidos de la Bruma, sino que también es una novela perfectamente autoconclusiva. La terminas y puedes decidir si quieres seguir leyendo o no, aunque si no lo haces te pierdes muchas cosas por el camino. Es una muy buena novela que va avanzando poco a poco para introducirnos en lo que es el Cosmere y en la posición de Scadrial dentro del universo.

Aunque generalmente es una novela criticada por su ritmo, 'Elantris' es una de mis novelas favoritas. Lo cierto es que no tiene nada de especial, pero me enganchó desde el primer momento hasta que lo terminé. No es un libro largo, pero sí que es lo suficientemente profundo como para querer saber más acerca de su mundo y de los poderes que tienen los elantrinos.

Con 'El Aliento de los Dioses' tuve mis más y mis menos. Me costó mucho adentrarme en la novela, y la dejé pausada durante unas semanas, pero eso es porque no llegué a ciertos giros de guión. Sanderson juguetea muy bien con ciertos personajes clave de la historia. Sin duda, es una novela que me ha conseguido maravillar en muchos sentidos.

Además, cabe mencionar que estas tres novelas son perfectas para adentrarnos en el Cosmere de Brandon Sanderson. Si te lleva un tiempo picando el gusanillo por la lectura del autor, puedes empezar perfectamente por cualquiera de estas tres novelas.

freddie marriage en Unsplash,

