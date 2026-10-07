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Con procesador Intel i7 y Windows 11 preinstalado, este portátil gaming Alienware cae de precio durante la Fiesta de Ofertas Prime

Un portátil gaming que además ofrece una tasa de refresco de 165 Hz

Alienware 15
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Alberto García

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Durante la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon estamos encontrando buenos precios en ordenadores portátiles (mejores que en móviles, de hecho). Hoy es el último día en el que podremos aprovechar estas ofertas, por lo que si estás buscando un buen ordenador portátil gaming, todavía hay bastante donde elegir. Si quieres algo que no se exceda de precio, el modelo Alienware 15 ahora se encuentra por 849 euros.

Como es habitual en este tipo de campañas, esta oferta es exclusiva para suscriptores Prime de Amazon, aunque se puede utilizar la prueba gratuita de 30 días que ofrece la tienda. Además, hoy finaliza dicha campaña, por lo que esta oferta durará muy poco.

Alienware 15

Alienware 15

Amazon — 849,00 Acaba en 8 h 28 min
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming con Windows y Game Pass

Alienware 15 Amazon

El Alienware 15 es un ordenador portátil gaming que se encuentra casi a mitad de precio, ya que el precio recomendado de Amazon alcanza los 1.549 euros. Pero además del descuento, este portátil destaca por contar con Windows 11 preinstalado, así como con un código de tres meses de Game Pass.

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Incorpora una pantalla de 15,3 pulgadas que ofrece una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles (WUXGA) y una tasa de refresco de 165 Hz y monta el procesador Intel Core 7 240H junto con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

También cabe decir que este ordenador viene con teclado retroiluminado, monta una tarjeta gráfica RTX 5050 y cuenta con sensores térmicos de refrigeración para mantener la estabilidad del sistema, algo que es interesante sobre todo a la hora de jugar.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Alienware 15 hoy

 LO MEJOR

  • Viene con Windows 11 preinstalado.
  • Incluye tres meses de Game Pass.
  • Su pantalla ofrece una buena tasa de refresco.

❌ LO PEOR

  • Se echa en falta más almacenamiento.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil gaming que no tenga un precio demasiado elevado y que te sirva para jugar a prácticamente cualquier título.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres jugar en calidad alta a los videojuegos, ya que para ello hay que buscar mejores prestaciones en un ordenador.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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