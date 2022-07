Prime Day 2022: mejores televisores que puedes comprar de oferta recomendados por nuestros editores

Es el electrodoméstico rey del salón y una inversión que ni hacemos a menudo ni es (salvo honrosas excepciones) barata, de ahí que nos pensemos dos veces antes de cambiar de televisor. Pero este Prime Day 2022 es una gran oportunidad para hacerlo ahorrando bastante dinero. Eso sí, tienes que ser miembro de Amazon Prime para aprovechar los descuentos, bien sea en modalidad de pago o usando los 30 días gratis de prueba.

Para ayudarte en la complicada misión de comprar un tele y acertar, hemos preguntado a los editores de Xataka expertos en imagen y sonido por los televisores más interesantes que están de oferta este Prime Day 2022.

Los editores especializados en imagen que han colaborado en este artículo con sus recomendaciones son Enrique Pérez de Xataka, Paco Rodríguez de Xataka Home, José Antonio Carmona de Xataka Home y Antonio Sabán coordinador de Genbeta y Xataka Home.

"Aunque con problemas de espacio la verdad es que este modelo de TCL es de los que más me llama la atención si pudiera probarlo.Es el TCL QLED 55C821 ( 799 euros ), un televisor del que destacan aspectos como que cuenta con Google TV como sistema operativo (y todas las apps de Play Store), una resolución que soporta hasta 4K y HDMI 2.1 sobre todo la presencia de una cámara web que permite aprovechar aplicaciones para vídeo llamadas, algo que el confinamiento me he hecho apreciar más que nunca."

"Otro televisor de los que me parece interesante es el modelo Philips The One (949 euros), una tele con una enorme diagonal de 75 pulgadas. De ella me llama la atención el que cuenta con Android TV como sistema operativo (con todo lo que ello supone para probar apps), que se puede usar con el control de voz gracias a Google Assistant y Alexa y sobre todo que permite crear una iluminación ambiental, puesto que lleva incluido el sistema AmbiLihgt clásico de la marca", que ilumina el salón en función de lo que se muestra en pantalla."