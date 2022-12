Prepárate para la ola de frío polar con los mejores termostatos inteligentes en oferta del momento

La ola de frío en España está más cerca de llegar, con una bajada evidente en las temperaturas. Es ahí cuando llega el dilema de que no se puede usar tanto la calefacción por el alto precio del gas, pero tampoco podemos pasar frío. Para encontrar ese equilibrio idóneo, hay varios termostatos inteligentes en oferta.

¿Y para qué comprar este dispositivo? Es una inversión adicional que de primeras no tiene mucho interés, pero que realmente puede aportar un ahorro importante en la factura. Este tipo de termostatos permiten controlar la temperatura de la casa o desactivar la calefacción cuando no sea necesaria, incluso a distancia si nos encontramos fuera de casa. A la larga, el consumo será mucho menor que si lo controlamos manualmente.

Garza Smart

La marca Garza, muy especializada en el desarrollo de domótica, tiene uno de los termostatos más vendidos en Amazon. Este modelo con WiFi, ofrece control táctil, detector de ventanas abiertas, monitor de consumo energético y compatibilidad con Alexa o Google Asssitant.

Se puede instalar tanto de manera inalámbrica como por cable, aunque igualmente permite automatizar temperaturas y un horario de funcionamiento. Su precio habitual está en los 119 euros, pero ahora mismo se puede conseguir por 79 euros.

Garza Smart - Termostato Inalámbrico Wifi Inteligente para caldera y calefacción, programable, pantalla táctil, Wifi 2.4GHz, control remoto por app y por voz Alexa/Google, Negro Hoy en Amazon por 79,00€ PVP en PcComponentes 119,66€

Google Nest Learning Thermostat 3ª generación

Google también cuenta con su propio termostato inteligente. Permite encender, apagar o modular la calefacción de casa, además de integrar con Google Assistant. Como es obvio, se puede configurar fácilmente desde la app Google Home y en tan solo seis minutos. Tiene un precio rebajado de 149,25 euros en el outlet de MediaMarkt en eBay.

Google Nest Thermostat E

Este modelo, muy similar al anterior, tiene como principal diferencia su soporte para mesas o muebles, por lo que no hay que instalarlo en la pared. Este termostato de Google, estéticamente muy bonito, está rebajado desde los 219 euros hasta los 159 euros en Amazon.

Tado Kit Inicio V3+

Un kit siempre es la solución para menos quebraderos de cabeza y tener una instalación más sencilla. Este de Tadoº suele costar unos 304 euros, pero en PcComponentes puede encontrarse rebajado hasta los 199,99 euros.

Además del termostato con WiFi para la calefacción y del bridge de internet, incluye otro termostato complementario para instalar en otra parte de la casa.

tado° Termostato Inteligente Cableado – Kit de Inicio V3+, Control inteligente de calefacción, fácil instalación, diseñado en Alemania, compatible con Amazon Alexa, Siri y Asistente de Google PVP en PcComponentes 199,99€ Hoy en Amazon por 219,99€

Tado Termostato Inteligente V3+

Pero esta marca cuenta con un modelo más básico todavía, para la gente que no necesite un kit tan grande o no quiera gastarse ese extra de dinero. No cuenta con pantalla táctil, pero con la app y con su compatibilidad con los asistentes de voz, se puede controlar la temperatura fácilmente. Con un precio habitual de 109,99 euros, se encuentra en Amazon por 91,98 euros, siendo uno de los más vendidos.

tado° Termostato Inteligente Inalámbrico kit de inicio V3+ – Control de calefacción smart home, fácil instalación, diseñado en Alemania, compatible con Amazon Alexa, Siri y Asistente de Google Hoy en Amazon por 91,98€ PVP en PcComponentes 99,99€

Más ofertas

