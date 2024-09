Prepara la Vuelta al Cole en MediaMarkt: estos son algunos de los mejores chollos en portátiles, tablets, All in One y más

Aunque siempre se habla de la Cuesta de Enero, para muchos la de septiembre es peor. Volver de las vacaciones y tener que preparar la Vuelta al Cole puede suponer un gran desembolso económico. Ahora, MediaMarkt quiere ponértelo fácil y ha lanzado una nueva campaña.

Se trata de "Back to School", que estará vigente hasta el próximo día 9 de septiembre a las 9 de la mañana. Queremos ponértelo fácil y te vamos a mostrar una selección con los mejores chollos en dispositivos necesarios para la vuelta a la rutina.

Portátil HP 15-fd0019ns por 599 euros: con pantalla de 15,6 pulgadas y SSD de 1 TB.

por 599 euros: con pantalla de 15,6 pulgadas y SSD de 1 TB. Samsung Galaxy Tab S6 Lite por 289 euros: con pantalla de 10,4 pulgadas y 128 GB.

por 289 euros: con pantalla de 10,4 pulgadas y 128 GB. All in One HP 27-cr0045ns 27” por 679,15 euros: Windows 11 Home y pantalla IPS.

por 679,15 euros: Windows 11 Home y pantalla IPS. Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 por 749 euros: con pantalla de 15,6 pulgadas y WiFi 6.

por 749 euros: con pantalla de 15,6 pulgadas y WiFi 6. Convertible 2 en 1 Acer Aspire Spin 14 ASP14-51MTN por 799 euros: con pantalla multáctil de 14 pulgadas y Windows 11 Home.

Portátil HP 15-fd0019ns

Este es uno de los ordenadores portátiles más vendidos y, por eso, no es de extrañar que se agote rápido. Su precio habitual es de 699 euros pero, ahora, tiene disponible un descuento de 100 euros y se queda en 599 euros.

El ordenador portátil HP 15-fd0019ns tiene una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y monta un procesador Intel Core i5 de 13ª generación. Es muy delgado y ligero y está equipado con un disco duro de 1 TB SSD. Viene con WiFi 6 y el sistema operativo que trae es Windows 11.

Portátil - HP 15-fd0019ns, 15.6" Full HD, Intel® Core™ i5-1334U, 16GB RAM, 1TB SSD, Gráficos Iris® Xe, Windows 11 H, Plata natural PVP en MediaMarkt — 599,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Si estás buscando una tablet para la vuelta a las clases o el trabajo, esta Samsung Galaxy Tab S6, es uno de los chollos que tiene MediaMarkt durante su campaña "Back to School". Su precio recomendado es de 459 euros pero, ahora, te la llevas con un descuento de 170 euros, ya que está disponible por 289 euros.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite tiene una amplia pantalla de 10,4 pulgadas con menos marcos que su anterior versión. Monta un procesador Exynos 1280, acompañado de una RAM de 4 GB y 128 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 7.040 mAh y viene con el S Pen incluido.

All in One HP 27-cr0045ns 27”

Los ordenadores All in One están ganando terreno desde hace unos años. En MediaMarkt, este HP 27-cr0045ns de 27 pulgadas es uno de los chollos disponibles en esta campaña. Su precio recomendado es de 799 euros pero, ahora, tiene aplicado un descuento de 119,85 euros, quedándose disponible en 679,15 euros.

Este All in One de la firma HP tiene una pantalla de 27 pulgadas de tipo IPS y con resolución FHD. El sistema operativo que trae es Windows 11 Home y monta un procesador AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. En el apartado conectividad, destaca por contar con WiFi 6.

All in One - HP 27-cr0045ns 27 " Full HD, AMD Ryzen™ 5 7520U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Gráficos AMD Radeon™, Windows 11 H, Blanco PVP en MediaMarkt — 679,15 € Ebay — 759,05 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8

Otro ordenador portátil superventas y que merece la pena tener en cuenta para esta vuelta a las clases es el Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8. Su precio recomendado es de 849 euros pero, durante esta campaña de MediaMarkt tiene un descuento de 100 euros, lo que hace que se quede disponible por 749 euros.

Este Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 es un portátil con una pantalla TN de 15,6 pulgadas y resolución Full HD. Monta un procesador Intel Core de 13ª Generación serie H (Intel Core i7-13629H), acompañado de una RAM de 16 GB y un disco duro SSD de 1 TB de capacidad. En el aparatado conectividad, cuenta con WiFi 6 y el sistema operativo que trae es Windows 11 Home.

Convertible 2 en 1 Acer Aspire Spin 14 ASP14-51MTN

El último de los chollos que hemos encontrado en MediaMarkt para esta Vuelta al Cole, es este ordenador convertible 2 en 1 Acer Aspire Spin 14 ASP14-51MTN. Este dispositivo tiene un precio habitual de 899 euros pero, ahora, se queda disponible por 799 euros, por lo que te lo llevas con 100 euros de descuento.

Se trata de un convertible con procesador Intel Core 5-120U, acompañado de una RAM de 16 GB y un disco duro SSD de 1 TB. Su pantalla IPS multitáctil es de 14 pulgadas WUXGA y cuenta con protección Corning Gorilla Glass. En cuento a conectividad, viene con WiFi 6 y, al igual que el anterior modelo, viene con Windosw 11 Home.

Convertible 2 en 1 - Acer Aspire Spin 14 ASP14-51MTN, 14" WUXGA IPS, Intel® Core™ 5-120U, 16GB RAM, 1TB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home, Gris PVP en MediaMarkt — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Lenovo, Samsung, Acer, HP y Webedia

