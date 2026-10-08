PcComponentes deja a precio de liquidación el monitor curvo con 34 pulgadas y tasa de refresco de 180 Hz

Hoy en día podemos encontrar monitores gaming con precios muy competitivos, incluso en aquellos con formato curvo que tienen diagonales bastante grandes. Ahora, el HP Omen 34c G2 ha caído en PcComponentes hasta los 299,99 euros, un buen precio teniendo en cuenta que el recomendado es de 499 euros.

Un monitor gaming que también es muy útil para productividad

El HP Omen 34c G2 es uno monitor gaming con formato curva que presenta una curvatura de 1.500R, siendo ideal para videojuegos pero también para productividad, sobre todo teniendo en cuenta la diagonal de pantalla de 34 pulgadas que permite manejar mejor la multitarea.

La pantalla ofrece una resolución Quad HD (3.440 x 1.440 píxeles) y una tasa de refresco de hasta 180 Hz, perfecto para disfrutar de videojuegos en PC. También cabe señalar que el monitor cuenta con un par de puertos HDMI 2.0, además de un DisplayPort (DP) 1.4.

Lleva altavoces incorporados, por lo que no es necesario tener unos externos para poder disfrutar del monitor. También cuenta con la tecnología AMD FreeSync Premium para sincronizar la tasa de refresco con los fotogramas por segundo que genera el ordenador, evitando así problemas como el tearing.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP Omen 34c G2 hoy ✅ LO MEJOR Su formato y diagonal : es un monitor grande con curvatura, lo que permite que tengamos una buena visión de todo el panel en videojuegos e incluso en productividad.

: es un monitor grande con curvatura, lo que permite que tengamos una buena visión de todo el panel en videojuegos e incluso en productividad. Su tasa de refresco, ideal para videojuegos, aunque también es un punto muy positivo para trabajar. ❌ LO PEOR La calidad de audio de los altavoces no está a la altura de unos altavoces externos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor para jugar o trabajar en PC, sobre todo si quieres un modelo con gran diagonal y una buena tasa de refresco. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un monitor más pequeño para jugar o que ofrezca una mayor resolución.

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Imágenes | Andrej Lišakov en Unsplash, HP

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