Para jugar al Zelda: Tears of the Kingdom como se merece, tienes el mando Pro de la Nintendo Switch a un precio más bajo

Todo lo que rodea a Nintendo, ya sean consolas, videojuegos o accesorios, no suelen ser nada baratos salvo excepciones. Pero esa excepción ha llegado para el mando Pro de la Nintendo Switch, que está en Amazon por 56,17 euros. Además, llega en el momento perfecto para estrenarlo con el nuevo Zelda: Tears of the Kingdom.

Comprar el mando Pro de la Nintendo Switch al mejor precio

Con un precio recomendado de 75 euros, roza su precio mínimo histórico llegando a los 56,17 euros en Amazon, aunque El Corte Inglés lo tiene al mismo precio.

Uno de los accesorios más recurrentes para acompañar a la consola híbrida de Nintendo. Cuenta con una ergonomía y unas prestaciones a la altura de los mejores mandos de consolas, incluyendo sensores de movimiento, chip NFC compatible con figuras amiibo y sistema de vibración HD. Funciona tanto de forma inalámbrica como con cable USB.

