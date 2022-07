La ola de calor se lleva mejor con este aire acondicionado portátil Cecotec ForceClima 9250 en oferta por 269 euros en MediaMarkt

Parece que el cambio climático ha venido para quedarse y que el calor no va a irse en poco tiempo. Si sigues pensando en comprar o no un aparato de aire acondicionado, ya deberías ir dejando de tener dudas. Pero, si lo que no tienes muy claro es si instalarlo o comprar uno portátil, puede que el precio de este Cecotec ForceClima 9250, en oferta en MediaMarkt, te ayude a decidirte. Lo tiene por sólo 269 euros, con envío gratis incluido.

Comprar el Cecotec Forceclima 9250 al mejor precio

Este aparato de aire acondicionado tiene un precio oficial de 330 euros, aunque MediaMarkt lo suele vender por 319 euros. Ahora lo tenemos rebajado en un 15%, que son 50 euros menos, quedándose en 269 euros. El precio además incluye el envío gratuito, aunque si lo preferimos, podemos recogerlo en tienda, también sin coste.

El Cecotec Forceclima 9250 es un aparato de aire acondicionado portátil 4 en 1, con funciones de refrigeración, ventilación, calefacción y deshumidificación capaz de ofrecernos hasta 2.270 frigorías (9000 BTU). Es apto para habitaciones de hasta 25 metros cuadrados con un caudal de 350 metros cúbicos por hora.

Además, viene con mando a distancia para controlarlo cómodamente desde el sofá, aunque también lleva un panel táctil en la parte superior para controlarlo y programar su temporizador desde el propio aire acondicionado. Y si bien es un aparato bastante silencioso, con 65 dB, cuenta también con modo silencioso para usarlo mientras dormimos.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka