Ofertón en la Red Night de MediaMarkt: esta freidora de aire con Wi-Fi de Xiaomi ahora no cuesta ni 40 euros

Llegar a casa después del trabajo y encontrarte con la comida recien hecha es posible con una freidora de aire inteligente como la Xiaomi Mi Smart Air Fryer, la cual es un acierto para hogares pequeños y ahora por tiempo limitado puedes encontrarla rebajada a precio mínimo histórico de 39 euros en la Red Night de MediaMarkt.

Comprar Xiaomi Mi Smart Air Fryer al mejor precio

Esta Air Fryer de Xiaomi se estaba vendiendo por unos 99,99 euros en MediaMarkt, pero ahora durante la Red Night, que durará hasta las 09:00 horas del día de mañana (6 de agosto), puedes encontrarla rebajada a precio mínimo histórico de 39 euros. Con esta compra ahorrarás unos 61 euros con su compra, además de que su envío es totalmente gratuito o puedes recogerla sin coste adicional en tu tienda más cercana.

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer es una freidora de aire que se caracteriza por contar con una cesta de 3,5 litros de capacidad para preparar hasta tres raciones en una sola tanda, por lo que es ideal para parejas o familias pequeñas. Asimismo, es capaz de alcanzar una potencia máxima de 1.500 W y utiliza una tecnología de circulación de aire caliente de 360° para una cocción uniforme.

Por otro lado, incorpora una pequeña pantalla táctil OLED y un dial que nos permite seleccionar entre un total de 8 programas preestablecidos que ajustan automaticamente el tiempo y la temperatura necesario para cocinar distintos tipos de alimentos.

También nos permite ajustar la temperatur ade forma manual desde los 40 hasta los 200 ºC y hacer una programación inteligente de hasta 24 horas. Sin olvidarnos de que dispone de conectividad Wi-Fi para controlarla desde nuestro dispositivo móvil a través de la app Mi Home y mediante comandos de voz con Google Assistant o Alexa.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

