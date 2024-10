Ofertas de última hora en tecnología en el Prime Day: Fire TV Stick 4K, Galaxy S24 Ultra y más

Una vez más, el Prime Day de octubre en Amazon va tocando a su fin. Sin embargo, aún estamos a tiempo de hacernos con algunos chollos de los que hemos podido disfrutar ayer y hoy. Así que si no quieres esperar al Black Friday para renovar el ordenador, cambiar de teléfono o dar el salto definitivo al club de las freidoras de aire, no te pierdas esta genial selección de ofertas aún disponibles (aunque por poco tiempo):

Samsung Galaxy S24 Ultra

Aún estamos a tiempo de conseguir este buque insignia de Samsung por sólo 1.016,99 euros en Amazon. Descuentazo de más de 400 euros que lo convierte en una gran opción de compra para usuarios que busquen lo mejor de lo mejor y, de paso, quieran ahorrarse unos euros. El Galaxy S24 Ultra destaca por la fuerte presencia de la IA en su sistema, pero también por su pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas a 120 Hz, sus 12 GB de RAM más 256 GB de almacenamiento y cámara principal de 200 megapíxeles. Viene con cargador de 45 W.

Fire TV Stick 4K (2023)

Un habitual de estas campañas de ofertas de Amazon es, como no puede ser de otro modo, su gadget estrella para la televisión: el Fire TV Stick 4K. En esta ocasión, podemos llevárnoslo por 36,99 euros, que es casi la mitad de su PVP. Nada mal para permitirnos disfrutar de las principales plataformas de contenido en streaming en resolución 4K. Además, viene con un mando repleto de funciones. Un must have para convertir viejos televisores en modelos súper actuales.

Freidora de aire Cosori de 5,5 litros

A estas alturas, no quedan demasiados hogares sin una freidora de aire acompañando al microondas, la nevera y el resto de electrodomésticos. Pero si aún seguimos tras la pista de una buena freidora de aire, esta Cosori rebajada a 84,99 euros es, probablemente, la mejor opción de compra posible. Sus más de 100.000 valoraciones positivas la avalan, que se dice pronto. Y entre otras cosas, ofrece 13 modos de cocinado automáticos, un panel táctil muy útil, una potencia de hasta 1.700 W y una temperatura que alcanza los 205 grados.

Google Pixel 8 Pro

Volviendo al terreno de los smartphones, y sin movernos de la gama alta pero a un precio muy, muy inferior, el Pixel 8 Pro de Google a 649,99 euros es una compra brutal, así como una buena alternativa al anterior Galaxy si se nos va de precio. Con una cámara espectacular y Android limpio en cuanto a su sistema, este terminal ofrece mucho más: pantalla OLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, el chip Google Tensor G3 y una configuración de 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Junto a una batería de larga duración que admite carga rápida de 30 W.





Auriculares inalámbricos BOSE QuietComfort Soft

Si habitualmente usamos unos auriculares inalámbricos de diadema, tanto dentro como fuera de casa, y queremos renovar, entonces ojo a estos QuietComfort Soft de Bose. Ahora están rebajados a 179 euros, rebaja que sin destacar por su gran porcentaje, hace que ahora tengan una muy buena relación calidad precio. Con autonomía de hasta 24 horas, cuentan con cancelación de ruido y su diseño en color negro, muy discreto, los convierte en un accesorio ideal en el transporte público o los viajes.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Gen 7

Este Prime Day es muy buen momento para renovar nuestro viejo PC gaming por uno de penúltima generación (pero aún súper vigente gracias a su compatibilidad con DLSS), gracias a este Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Gen 7 por 599 euros. Estamos ante un PC gaming de gama media ideal para jugar a todo a 1080p y 60 FPS o más. Cuenta con una NVIDIA RTX 3060, un Intel i5 de decimosegunda generación y un combo de 16 GB de RAM más 512 GB de SSD.

Reloj inteligente Samsung Galaxy Watch6 Classic

Con un descuentazo del 40% que se traduce en 200 euros y un precio final de 299 euros, el Samsung Galaxy Watch6 Classic es uno de los mejores inteligentes en relación calidad precio que aún podemos comprar antes de que acabe el Prime Day. Si llegamos a tiempo, nos hacemos con un smartwatch con un bisel giratorio muy diferencial, que nos permite interactuar con el contenido en pantalla. Por lo demás, encierra un Exynos W930 al que acompañan 2 GB de memoria RAM. Y además, se trata del modelo 4G LTE.

