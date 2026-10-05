Oferta top de MediaMarkt en su Día sin IVA con este ordenador portátil que tiene pantalla OLED de 14 pulgadas

Hoy MediaMarkt está celebrando su nuevo Día sin IVA y ha dejado desuentos especialmente interesantes en ordenadores portátiles. Si lo que queremos es un modelo para estudiar o trabajar, así como también para consumir contenido multimedia, el Asus Zenbook 14 es uno de los más atractivos por los 742,98 euros que cuesta ahora mismo.

Asus Zenbook 14 PVP en MediaMarkt — 742,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tiene pantalla OLED, buena batería y es muy ligero

El Asus Zenbook 14 es un ordenador que destaca principalmente porque incorpora un panel OLED con una diagonal de 14 pulgadas, lo que sumado a su peso de 1,22 kg lo convierten en un portátil bastante cómodo de utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Al contar con un buen panel, es un ordenador ideal para ver contenido multimedia, pero también para trabajar o estudiar. Además, ofrece un buen rendimiento gracias a que cuenta con el procesador Intel Core Ultra 7 255H junto con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

También cabe mencionar que este ordenador cuenta con funciones de inteligencia artificial, su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 18 horas, su panel ofrece una resolución 3K e incorpora un par de puertos Thunerbolt 4, un puerto USB-A y un puerto HDMI 2.1.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Asus Zenbook 14 hoy ✅ LO MEJOR Su formato : es un ordenador pequeño y ligero.

: es un ordenador pequeño y ligero. Su pantalla: tanto por la tecnología de panel como por su resolución. ❌ LO PEOR Viene sin sistema operativo .

. No incluye cargador. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador ligero y pequeño para utilizar en casa o fuera de ella de cara al estudio o trabajo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres jugar a videojuegos, ya que este modelo está más pensado para la productividad.

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Imágenes | Asus

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